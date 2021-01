« Lupin »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

« Lupin»Est une série française Netflix créée par George Kay et François Uzan, inspirée du célèbre personnage littéraire Arsène Lupin créé par Maurice Leblanc. La fiction d’aventure fantastique suit Assane Diop, un homme qui a grandi avec les histoires de ce célèbre voleur littéraire et qui se propose de venger la mort de son père pour les injustices d’une famille riche.

PLUS D’INFORMATIONS: « Star Trek: Discovery » aura la saison 4?

Des années après l’injustice fatale contre son père, Assane cherche à régler ses comptes et orchestre le vol d’un collier de diamants, et bien qu’au début il semble que tout soit hors de contrôle, en réalité l’homme a examiné chaque détail et a réussi à garder le précieux bijou. .

Le collier entre ses mains, Assane vérifie qu’il n’a jamais été désarmé, c’est-à-dire que son père n’a pas volé le collier, mais quand elle confronte la fille de Pellegrini, elle assure qu’il y a un plaidoyer de culpabilité. Le protagoniste de « Lupin » accède au document et trouve des fautes d’orthographe que son père n’aurait jamais commises.

Un autre indice sur Babakar conduit Assane en prison, où elle contacte Comet, puis parle à Anne Pellegrini, qui avoue ce qu’elle a fait il y a des années; kidnappe le commissaire Dumont et installe un piège pour distraire la police.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «LUPIN»?

Avec l’aide d’un journaliste, Assane trouve des preuves qui incriminent Hubert Pellegrini et se déguise en homme plus âgé pour exposer le millionnaire dans une émission de télévision. Cependant, Hubert parvient à manipuler la vidéo et s’en tire.

Pendant ce temps, Diop échappe au piège et constate que la journaliste Fabienne Beriot s’est «suicidée» au même titre que son père. Mais ce n’est pas tout, après que la fille d’Hubert ait mentionné le nom d’Assane, un homme l’intercepte alors qu’il voyageait dans un train avec Claire et Raoul.

Cependant, Assane utilise son esprit pour secouer la situation. Après avoir envoyé un texto au capitaine Laugier sous son pseudonyme «Paul Sernine», la police arrive sur les lieux, arrête l’homme de Pellegrini et trouve un diamant dans son manteau beige.

Lorsque Claire interroge Diop à propos de l’homme dans le train, il explique qu’il est lié à son père et qu’il a juste besoin de faire autre chose pour s’en sortir. Alors qu’ils affirment qu’ils perdent de vue Raoul et ne peuvent pas le trouver parce que beaucoup de gens ont la même tenue que Lupin parce que c’est l’anniversaire de Maurice.

Finalement, il est révélé que Raoul a été kidnappé par un homme travaillant pour Hubert Pellegrini. Par ailleurs, Youssef Guedira, l’un des officiers en charge de l’enquête sur le vol du bijou, apparaît sur la plage, regarde Assane et l’appelle « Lupin».

Assane Diop retrouvera-t-elle son fils dans la deuxième partie de « Lupin »? (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «LUPIN»?

Avec la fin de la première partie de la série française de Netflix il est clair qu’une seconde tranche est nécessaire pour clarifier plusieurs mystères. Qu’arrivera-t-il au fils d’Assane? Sera-t-il capable de le libérer? Va-t-il rattraper Hubert Pellegrini? Prouvera-t-il l’innocence de son père? Guedira sera-t-elle un allié ou un problème?

De plus, si les deux premières parties de « Lupin«Ils obtiennent de bonnes critiques et le soutien du public, il est probable que le spectacle puisse continuer indéfiniment, comme Maurice Leblanc a écrit sur les exploits d’Arsène dans plus de 60 de ses histoires et romans policiers. En d’autres termes, il y a suffisamment de matériel original pour continuer le programme.