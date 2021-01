Lupin: ce à quoi on peut s’attendre de la deuxième saison de la série à succès Netflix

En début d’année, la série française « Lupin«Avec Omar Sy Netflix lancé et s’avère bientôt être le nouveau succès de la série internationale du fournisseur de streaming. Faut commencer plus de 70 millions de téléspectateurs vu la série dans les premiers jours, a récemment confirmé Netflix – jusqu’à aujourd’hui, il devrait y en avoir beaucoup plus.

La première saison – ou la première partie – de la série est étonnamment courte avec seulement cinq épisodes. Quiconque a donné la populaire comédie escroc en quelques heures / jours peut déjà s’attendre à une suite.

Nous fournissons un bref aperçu de l’intrigue de la nouvelle série Netflix et de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la saison 2.

Omar Sy devient un gentleman voleur Lupin

La série « Lupin » prend le Aventure du maître voleur Arsène Lupin basé sur le livre du même nom de Maurice Leblanc comme modèle libre pour la comédie escroc. Omar Sy, connu du film comique français «Pretty Best Friends» de 2011, dépeint un voleur ingénieux et charmant qui utilise les techniques du célèbre gentleman voleur Arsène Lupin comme modèle et effectue de la même manière des escroqueries sophistiquées et intelligentes .

Au début, vous apprenez à connaître Assane Diop comme un homme opaque qui est père d’un garçon et travaille comme nettoyeur au musée du Louvre. Ce faisant, il jette un œil sur un bijou noble et rare qu’il entend voler. Alors qu’il trompe à peu près tout le monde avec son plan sophistiqué, nous en apprenons davantage sur son parcours et les motivations de ses actions. Adolescent, il a immigré avec son père du Sénégal à Paris pour se construire une nouvelle vie.

Son père trouve un emploi de chauffeur dans une famille très riche mais plutôt snob, ce qui fait qu’Assane et son père sentent plus que clairement qu’ils sont au bas de la société. Un jour, un collier précieux disparaît et le père d’Assane est faussement accusé de vol par la famille. Il est arrêté et meurt peu après en prison. Ce n’est que des années plus tard qu’Assane a découvert que son père avait été mis en place et jure maintenant de se venger.

70 millions, c’est dingue !! 🎉 Tellement fier que Lupin soit la première série originale française de Netflix à connaître un tel succès à l’international! Cela n’aurait pas été possible sans vous. 🙏🏾 Merci à tous. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ – Omar Sy (@OmarSy) 19 janvier 2021

Ce à quoi on peut s’attendre de la saison 2

À la fin de la première saison nous voyons Assane (Omar Sy), qui a réussi à tromper avec succès la police et les hommes de main de Pellegrini. Mais à la toute fin, un énorme cliffhanger laisse le public avec une extrémité ouverte: le fils d’Assane est kidnappé et le policier Youssef Guedira (Soufiane Guerrab), qui est déjà chaud sur les talons de Lupin, semble l’avoir dénoncé.

Une deuxième saison a déjà été confirmée au générique et donc ça pourrait continuer: Il y a de fortes chances qu’Assane soit arrêté par la police au début des nouveaux épisodes. Dans le même temps, le temps presse pour libérer son fils des griffes de ses adversaires. Pour des raisons compréhensibles, cependant, des détails spécifiques sur l’histoire ne sont pas encore révélés.

Quand la saison 2 se poursuivra-t-elle sur Netflix?

À la fin de la première saison, une suite d’autres épisodes est confirmée dans le générique – que ce soit la saison 2 ou la partie 2 de la première saison qui n’est pas claire. Compte tenu de l’énorme succès de la première partie, on ne serait pas surpris si une troisième partie n’était pas déjà prévue.

Netflix n’a pas encore révélé de date de sortie spécifique pour la 2ème saison. Cependant, la rumeur veut qu’ils soient lancés cette année. Nous n’aurions donc pas à attendre une année complète pour une suite. Nous vous tiendrons au courant dès qu’il y aura des nouvelles de la série et une date de début pour les nouveaux épisodes.