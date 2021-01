« Lupin », aura la saison 2 sur Netflix?

Créée par George Kay et François Uzan, « Lupin » est une série d’aventures fantastiques inspirée du célèbre personnage littéraire Arsène Lupin, voleur en col blanc et l’un des personnages les plus connus de la culture française.

La fiction de Netflix suit Assane Diop, un homme qui a grandi avec les histoires de ce célèbre voleur littéraire et qui se propose de venger la mort de son père des injustices d’une famille aisée.

Les cinq épisodes de la première saison de « Lupin« Sont disponibles sur Netflix seulement depuis le vendredi 8 octobre 2021, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

« LUPIN » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Avant la première du premier opus, le géant du streaming a annoncé que la fiction française aurait 10 épisodes divisés en deux parties, mais pour l’instant il n’y a aucune information sur une deuxième saison.

Si les deux premières parties de « LupinIls reçoivent des critiques élogieuses et le soutien du public, il est probable que l’émission puisse se poursuivre indéfiniment, comme Maurice Leblanc a écrit sur les exploits d’Arsène dans plus de 60 de ses romans et romans policiers. Je veux dire, il y a suffisamment de matériel original pour continuer la série.

En outre, le dernier épisode de la première saison a ouvert la voie à d’autres aventures Assane. Même s’il promet à Claire qu’il n’a plus qu’à faire une chose pour «finir», il est clairement loin d’être la fin.

Pour le moment, nous n’avons qu’à attendre la réponse de Netflix, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction de ses utilisateurs et en fonction de cela, décident de renouveler ou d’annuler un programme.

Que se passera-t-il dans la deuxième partie de « Lupin »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «LUPIN» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Lupin« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais les nouveaux épisodes pourraient être diffusés au début de 2021.