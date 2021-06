« Lupin 2 »: (spoil) que s’est-il passé à la fin et qu’est-ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après l’enlèvement de son fils à la fin de la première saison de « Lupin», Assane reçoit l’aide de Guédira, qui se fait passer pour un homme ordinaire, pour suivre l’homme de main de Pellegrini jusqu’à un manoir normand abandonné, où se déroule une confrontation mouvementée entre Léonard et le protagoniste de la série Netflix.

Assane ne parvient pas à secourir son fils et est arrêté par la police, mais Guédira, qui n’a pas réussi à tromper Diop et a été enfermée dans la voiture, entend les cris de Raoul et le sauve des flammes et l’emmène à Dumont sans savoir qu’il est. prendre au piège.

Cependant, le fanatique du célèbre personnage littéraire Arsène Lupin parvient à récupérer son fils et à échapper au piège que lui tend Hubert avec l’aide de Claire, qui cherche désespérément Raoul.

lupin saison 2 raoul mort?

Pour traquer son ennemi, Assane gagne la confiance de Juliette par une série d’exploits et la convainc de dénoncer son père. Bien qu’Anne Pellegrini dise toute la vérité sur Babakar à Guedira, qui fait arrêter Hubert, l’homme d’affaires use de son influence pour sortir en un rien de temps.

Pendant quelques minutes, Assane pense que son fils est mort (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 « LUPIN » ?

Grâce à Benjamin Ferel, le meilleur ami de Diop, l’homme qui a kidnappé Raoul retrouve la maison d’Assane et entreprend d’exécuter les ordres de Pellegrini sans imaginer qu’il faisait partie du piège. Avant de pouvoir tirer sur un autre homme de main d’Hubert, Pascal Oblet, apparaît et assassine Léonard pour incriminer le protagoniste de « Lupin”.

Avec tous les policiers qui le recherchent, Assane sait qu’elle doit se cacher et se tourne une nouvelle fois vers son ami Benjamin, lui aussi en danger. Ensemble, ils se cachent dans une sorte d’entrepôt, mais la police trouve bientôt leur emplacement.

Encore une fois, Diop fait preuve de ruse et avec la carte que la « Dame blonde » lui a donnée il y a des années, il parvient à s’échapper par les tunnels de Denfert-Rochereau.

De plus, il envoie des indices à Guédira pour prouver la culpabilité de Dumont.

Dans le dernier chapitre de la deuxième saison de « Lupin Alors que Juliette se prépare pour le concert-bénéfice, les détails du plan qu’Assane et Benjamin ont préparé pour cette nuit-là sont affichés. Bien qu’ils aient besoin de quelque chose : un complice. Dans la section des livres de Lupin de la bibliothèque, ils trouvent un jeune homme qui remarque qu’ils sont espionnés et le transforme en un expert financier qui aidera Hubert à gérer ses finances. Il se fait appeler Phillip Courbet.

Avec l’aide de Courbet, Diop parvient à infiltrer le concert. Pendant ce temps, Guedira montre la vidéo de Dumont à ses collègues et Sofia fait remarquer que son patron devrait être arrêté pour ses liens avec Pellegrini.

Pendant le concert, Assane force Hubert à avouer tous ses crimes puis s’échappe. Les hommes de Pellegrini le poursuivent, mais seul Dumont l’atteint, mais avant qu’il ne puisse faire quoi que ce soit, il est arrêté par Guédira et Sofia.

Assane monte sur scène, accuse publiquement Hubert et avant que la police ne l’arrête, Benjamin éteint les lumières pour que son ami puisse s’échapper. Avant de partir, Diop envoie les aveux de Guédira Pellegrini. Il parvient finalement à sortir du bâtiment déguisé puis repart en bateau.

D’une certaine manière, Guédira devient l’alliée de Diop (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LUPIN 2 » POUR LA SAISON 3 ?

La deuxième saison de « Lupin» Se termine par l’arrestation d’Hubert et la rencontre de Diop avec sa famille sur le pont Raoul. Assane promet que tout est fini, mais qu’elle doit se cacher un moment, moment auquel la police apparaît.

Mais est-ce vraiment la fin d’Hubert ? Malgré les preuves contre lui, il est toujours possible qu’il puisse s’en sortir avec l’aide de ses contacts,

peut-être qu’il fait partie d’une organisation plus large, et ses supérieurs pourraient être les méchants de la troisième partie de « Lupin”.

De plus, il y a d’autres questions que la série de Netflix doit répondre, où se cache Diop ? Réapparaîtra-t-il lorsque les charges retenues contre lui seront abandonnées ? Que va-t-il arriver à Benjamin ? Reviendront-ils travailler avec « Courbet » ? Que va devenir Guédira ? Où est le collier ? Et l’histoire d’Assane et Juliette s’est-elle vraiment terminée ?