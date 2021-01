« Lupin » 2: quelles seront les prochaines aventures d’Assane

« Lupin« Est une série originale de Netflix produit en France, une émission qui raconte l’histoire classique de Arsène Lupin, connu comme un chevalier voleur et un maître du déguisement. Désormais, les fans du monde entier qui ne connaissent pas bien leurs histoires se demandent quelle sera la prochaine aventure pour le protagoniste qui a conquis plus d’un cœur sur le petit écran.

Quand Assane Diop il était adolescent, il a perdu son père, alors il pense que la famille Pellegrini c’est responsable. La vie de Diop change quand il tombe sur un livre sur Lupin, qui le mène finalement dans un voyage aventureux pour venger la mort de son père.

Créé par George Kay Oui François Uzan, la série télévisée dramatique policière a été diffusée pour la première fois sur Janvier 2021 dans Netflix, tournant autour de ce personnage curieux. Assane Il a du style, une solide histoire et parvient à réaliser des projets impossibles avec facilité.

Pour cette raison, ses followers ont été impatients de savoir quel sera le prochain grand succès de Assane, si vous deviendrez un criminel international ou préférez conserver votre profil Paris. C’est ce qu’il a commenté George Kay à Salon de la vanité sur les aventures à venir du personnage charismatique.

QUELLES SERONT LES PROCHAINES AVENTURES D’ASSANE DANS LA SAISON 2 «LUPIN»?

Si les deux premières parties de « Lupin » gagnent le soutien de la critique et du public, cela pourrait durer indéfiniment, car Maurice Leblanc a écrit plus de 60 histoires sur les exploits d’Arsène. (Photo: Netflix)

La première saison montre la vie de famille de Assane en faisant des allers-retours dans le temps pour montrer à la personne que vous étiez et vos motivations pour faire tout ce que vous faites maintenant. À la fin de la série, vous voyez Assane passer du temps avec Claire Oui Raoul après avoir fait plusieurs vols partout.

Claire est clairement déçu car Assane il n’a pas tenu sa promesse de démissionner. Lors du voyage en famille, il rencontre Leonard, une figure mystérieuse de son passé. Léonard Oui Assane Ils semblent partager une histoire, que nous ne connaîtrons peut-être que la saison prochaine, d’autant plus qu’il a kidnappé Raoul.

L’histoire de Léonard peut occuper une place centrale dans le saison 2, mais vous verrez probablement aussi la famille des Assane ressentez les conséquences de vos actions. Bien qu’il promette de Claire encore une fois, il n’y a qu’une dernière chose dont vous avez besoin « finir», Les fans savent que c’est loin d’être la fin, mais il y aura d’abord un exploration profonde de votre passé:

« Lupin » met en vedette Omar Sy, un acteur et humoriste français chevronné. (Photo: Netflix)

« La trame de fond vous mènera à la façon dont cela est arrivé à ce point», A commenté George Kay, co-créateur de la série, à Vanité. « Pour le moment, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé dans l’intervalle entre ses 15 et 40 ans. Nous éduquons donc rétrospectivement avec cette grande histoire».

En revanche, il a également confirmé que la série resterait sur la scène locale à Paris: «Nous continuons à utiliser l’iconographie de Paris tout le temps. La saison prochaine, deux ou trois scènes et séquences vraiment superbes se déroulent à Paris. C’est aussi une question d’échelle. Nous avons commencé avec quelque chose de si génial, et je veux vraiment que ce soit à nouveau quelque chose de génial».

Maintenant, cela signifie qu’il continuera à faire ses méfaits, mais qu’il ne sera pas comme personnages d’espionnage populaire comme James Bond qu’ils n’avaient pas de relations profondes avec les gens. Assane il a ses grands amis et partage des problèmes quotidiens comme ceux de n’importe quel public.

La saison 2 de « Lupin » arrive plus tôt qu’on ne le pense (Photo: Netflix)

Finalement, Kay a avoué que le première et deuxième saison fermera l’arc de vengeance contre le Famille Pellegrini, mais cela reste les aventures de Assane sont loin d’être finis, laissant entrevoir une possible troisième saison qui est encore Netflix n’a pas officiellement confirmé.

« Les parties un et deux sont essentiellement l’histoire d’origine d’Assane sur sa vengeance contre Pellegrini – peut-elle et va-t-elle accomplir cela, et comment est-elle arrivée ici? L’histoire tournait autour de ce point, elle était toujours en discussion. C’est devenu une sorte de bon serre-livre pour ces cinq épisodes. Si les gens sont gênés de ne pas savoir ce qui se passe ensuite, c’est une bonne chose. Nous devrions encourager cela», A-t-il conclu.