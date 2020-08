L’Unreal Engine est sûr: le juge accepte Epic Games (mais Fortnite reste interdit)

Le conflit juridique entre Apple et Epic Games a commencé, qui a fait face hier à la première audience concernant les allégations d’abus de position dominante exprimées par le développeur Fortnite au cours des dernières semaines. L’audience, tenue sur Zoom, visait à déterminer si les privilèges de développeur d’Epic devraient être protégés par une ordonnance temporaire visant à éviter un interdiction totale des services et produits Epic d’Apple. La commande est arrivée dans les dernières heures mais qui n’inclut pas la fameuse bataille royale: la juge Yvonne Gonzalez Rogers a en effet expliqué qu’il voulait protéger l’Unreal Engine mais pas Fortnite.

En bref, cela signifie que le jeu vidéo restera interdit, du moins pour le moment, de l’Apple Store, mais les permis de développement concernant l’Unreal Engine resteront valables. Cela permet aux développeurs qui utilisent le moteur graphique of Epic Games sera en mesure de continuer à publier des applications et des jeux sur le magasin sans crainte de problèmes graves, qui auraient plutôt existé lorsque Apple avait décidé de lancer également ce produit. Un geste qui, cependant, de l’aveu même du juge, n’indique pas une volonté de favoriser l’une ou l’autre réalité dans ce processus, qui reste encore à développer.

Selon le juge, en effet, Epic aurait sa part de responsabilité dans la situation, étant donné qu’il pourrait retrouver ses privilèges de développeur simplement en restaurant la version de l’application de juillet. Autrement dit, cela ne contournait pas le système de paiement d’Apple et incluait donc toujours la tranche de 30% qui s’est retrouvée dans les poches d’Apple. «Je n’ai rien entendu qui suggère que vous ne pouvez pas simplement restaurer l’application à la version du 3 août», a déclaré Rogers. Une suggestion qu’Epic a rapidement rejetée: «Nous ne pouvons pas simplement basculer un interrupteur et saisir à nouveau un environnement anticoncurrentiel“a expliqué l’avocate Katherine Forrest.” Nous ne sommes pas empêchés par des raisons techniques, mais c’est quelque chose que la loi ne devrait pas exiger. “Puis elle augmente la dose et attaque Apple sur la question du moteur graphique:” Ce ne serait plus un moteur utilisable. Les développeurs abandonnent l’Unreal Engine, ça se passe maintenant. “

Dans le même temps, selon Rogers, Apple aurait réagi de manière excessive non seulement en frappant Fortnite, mais aussi en menaçant d’impliquer l’Unreal Engine. “Cela me semble être des représailles“Il a commenté. Dans ce cas, la réponse de l’avocat d’Apple, Richard Doren, s’est concentré sur les politiques de l’App Store:” Quand Apple doit gérer une entité qui viole ses contrats, la pratique est de résilier les comptes de toutes les parties impliquées. La raison en est que de cette manière il ne devient pas un jeu à trois verres, où le comportement malveillant est simplement déplacé vers une autre entité d’Epic. »Un argument qui, de toute évidence, n’a pas convaincu le juge.