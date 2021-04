L’Université du Minnesota a été bannie du développement Linux pour avoir délibérément introduit des vulnérabilités

Curieux de savoir ce qui s’est passé cette semaine dans le monde du développement Linux. L’Université du Minnesota a été bannie du développement Linux par introduire des vulnérabilités à dessein. La raison en est un travail de recherche mené par Qiushi Wu (doctorant) et Kangjie Lu (professeur assistant) sur la faisabilité de se faufiler des vulnérabilités dans des logiciels open source. Le papier peut être trouvé sur GitHub.

Ces chercheurs ont essayé de mettre une vulnérabilité Use-After-Free dans le noyau Linux, entre autres commits. Cela a amené Greg Kroah-Hartman, l’un des développeurs de noyau les plus importants et responsable de la maintenance de la branche stable, a décidé d’interdire complètement l’Université du Minnesota Développement Linux, ce que l’université elle-même a confirmé.

Les développeurs du noyau Linux n’aiment pas être expérimentés, nous avons suffisamment de vrai travail à faire: https://t.co/vWvtxjt7A5 – Greg KH (@gregkh) 21 avril 2021

C’est à quel point Greg Kroah-Hartman, également connu sous le nom de Greg KH, a été franc sur son profil Twitter. Dans l’e-mail lié au tweet, Greg KH explique qu ‘ »il a été découvert que des commits à partir d’adresses @ umn.edu [dirección de correo de la Universidad de Minnesota] ont été envoyés de « mauvaise foi » pour essayer de tester la capacité de la communauté du noyau à examiner les modifications « malveillantes connues ».

« Pour cette raison, tous les messages de ce groupe doivent être annulés de l’arborescence du noyau et devront être revus pour déterminer s’ils sont vraiment une solution valide », poursuit Greg KH, expliquant que bien que « cet ensemble de correctifs présente des annulations ‘facile’, il en reste 68 qui doivent être vérifiées manuellement« Le développeur conclut en disant que:

« Je vais le transmettre à travers mon arbre, donc aucun responsable n’a besoin de s’inquiéter, mais il doit être conscient que les futures soumissions de toute personne ayant une adresse umn.edu devraient par défaut être rejetées À moins qu’il ne soit déterminé que c’est vraiment une solution valable (c’est-à-dire qu’ils fournissent la preuve et que cela peut être vérifié, mais vraiment, pourquoi perdre du temps à faire ce travail supplémentaire?). «

Dans cet autre lien vers la liste de diffusion du noyau Linux, nous pouvons voir l’échange de courriels que Greg, répondant à un utilisateur du groupe qui envoyait, commet des vulnérabilités, assure que « vous et votre groupe, vous avez publiquement admis avoir envoyé des correctifs avec des bogues connus pour voir comment la communauté du noyau réagirait, et a publié un article basé sur ce travail. »

« Quelques minutes avec n’importe qui avec un semblant de connaissance de C peut voir que vos messages ne font rien du tout, alors penser qu’un outil les a créés, puis que vous pensiez qu’ils étaient un » correctif « valide est totalement négligent pour votre part , pas la nôtre. C’est de votre faute, ce n’est pas notre travail d’être les sujets de test d’un outil que vous créez. «

Enfin, le développeur dit que la communauté n’aime pas être expérimentée et testée en soumettant des correctifs connus qui ne font rien ou introduisent délibérément des bogues. « A cause de ça, maintenant Je devrai interdire toutes les contributions futures de votre université et supprimez vos contributions précédentes, car elles ont manifestement été soumises de mauvaise foi dans l’intention de causer des problèmes. »Dans ce lien, nous pouvons voir l’une de ces soumissions contenant des erreurs.

Bien que des chercheurs de l’Université du Minnesota disent dans leur article qu’aucun de leurs correctifs n’est parvenu aux référentiels de code Linux, et qu’ils n’apparaissaient que dans les e-mails, Leon Romanovsky, un autre développeur de noyau, dit dans ce fil qu’il a dû vérifier quatre correctifs acceptés d’Aditya Pakki (de l’UMN) dont trois ont ajouté plusieurs failles de sécurité graves.

Les dirigeants du département d’informatique et d’ingénierie de l’Université du Minnesota ont appris aujourd’hui les détails de la recherche menée par l’un de ses membres du corps professoral et des étudiants diplômés sur la sécurité du noyau Linux. pic.twitter.com/QE9rrAyyMX – UMNComputerScience (@UMNComputerSci) 21 avril 2021

En ce qui concerne l’Université du Minnesota elle-même, l’entité elle-même a confirmé dans une déclaration qu’en effet, il est interdit de contribuer au noyau Linux et que «nous prenons cette situation très au sérieux». Ils affirment avoir suspendu cette ligne d’enquête et disent qu’ils vont étudier la méthode suivie et le processus par lequel elle a été approuvée pour déterminer « les mesures correctives appropriées ».