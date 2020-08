L’Université de Cambridge commence l’essai d’un nouveau vaccin qui combattra tous les coronavirus

Le nouveau candidat vaccin – DIOS-CoVax2 utilisera des banques de séquences génétiques de tous les coronavirus connus.

L’Université de Cambridge a confirmé mercredi son intention de commencer les essais d’un nouveau vaccin potentiel non seulement contre le COVID-19, mais tous les coronavirus qui pourraient se propager des animaux aux humains à l’avenir.

Le nouveau candidat vaccin, DIOS-CoVax2, utilise des banques de séquences génétiques de tous les coronavirus connus, y compris ceux des chauves-souris, considérés comme les hôtes naturels de nombreux parents de coronavirus humains.

Un vaccin qui efface tous les essais peut alors être administré sans douleur sans aiguille dans la peau grâce à une injection à jet à ressort.

«Notre approche implique la modélisation informatique 3D du SARS-CoV-2 [Covid-19] structure du virus. Il utilise des informations sur le virus lui-même ainsi que sur ses parents, le SRAS, le MERS et d’autres coronavirus portés par des animaux qui menacent de se propager à nouveau aux humains pour provoquer de futures épidémies humaines “, a déclaré le professeur Jonathan Heeney, chef du laboratoire de zoonose virale. à l’Université de Cambridge, et fondateur de DIOSynVax, une entreprise dérivée de Cambridge.

«Nous recherchons des fissures dans son armure, des éléments cruciaux du virus que nous pouvons utiliser pour construire le vaccin afin d’orienter la réponse immunitaire dans la bonne direction. En fin de compte, nous visons à fabriquer un vaccin qui ne protégera pas seulement du SRAS-CoV -2 mais aussi d’autres coronavirus apparentés qui peuvent se propager des animaux aux humains », a-t-il déclaré.

Le professeur Heeney a déclaré que la stratégie de son équipe consiste à cibler les domaines de la structure du virus qui sont absolument essentiels pour s’ancrer avec une cellule tout en évitant les parties qui pourraient aggraver les choses.

“Nous nous retrouvons avec un mimique, une partie synthétique du virus moins les éléments non essentiels qui pourraient déclencher une mauvaise réponse immunitaire”, a-t-il ajouté.

Son équipe a développé des bibliothèques de structures d’antigènes générées par ordinateur codées par des gènes synthétiques qui peuvent entraîner le système immunitaire humain à cibler des régions clés du virus et à produire des réponses antivirales bénéfiques.

Ces réponses immunitaires comprennent des anticorps neutralisants, qui bloquent l’infection virale, et des cellules T, qui éliminent les cellules infectées par le virus.

Cette approche générée par ordinateur dite «spécifique au laser» peut aider à éviter les réponses immunitaires hyper-inflammatoires indésirables qui peuvent être déclenchées par la reconnaissance des mauvaises parties sur la surface du coronavirus.

<< La plupart des groupes de recherche ont utilisé des approches établies pour la mise au point de vaccins en raison de la nécessité urgente de lutter contre la pandémie. Nous espérons tous que les essais cliniques actuels aboutiront à des résultats positifs, mais même les vaccins efficaces auront probablement leurs limites. Ils peuvent ne pas convenir aux personnes vulnérables. personnes, et nous ne savons pas combien de temps dureront leurs effets, par exemple », a déclaré le Dr Rebecca Kinsley, directrice des opérations de DIOSynVax et chercheuse postdoctorale à l'Université de Cambridge.

“Notre approche” utilisant de l’ADN synthétique pour fournir des antigènes de vaccins immunitaires sélectionnés sur mesure “est révolutionnaire et est idéale pour les virus complexes tels que le coronavirus. En cas de succès, il en résultera un vaccin qui devrait être sûr pour une utilisation généralisée et être fabriqués et distribués à bas prix », a-t-elle déclaré.

DIOS-CoVax2, qui espère faire des essais sur l’homme plus tard cette année, est le dernier vaccin candidat à être soutenu par le gouvernement britannique avec 1,9 million de livres de financement dans le cadre d’une collaboration entre DIOSynVax, qui contribue à hauteur de 400000 livres supplémentaires à l’essai, l’Université de Cambridge et le University Hospital Southampton NHS Foundation Trust.

L’équipe affirme que le nouveau vaccin proposé peut être lyophilisé sous forme de poudre et qu’il est donc stable à la chaleur, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être conservé au froid. Cela rend le transport et le stockage beaucoup plus simples, particulièrement importants dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et il peut être administré via le système d’injection intradermique sans aiguille PharmaJet Tropis, qui délivre le vaccin en moins d’un dixième de seconde injection par jet.

Le professeur Saul Faust, directeur du NIHR Southampton Clinical Research Facility, a déclaré: «Il est particulièrement excitant que l’essai clinique teste l’administration du vaccin à travers la peau des personnes en utilisant un dispositif sans aiguille, car avec une technologie de vaccin à ADN stable, cela pourrait être un percée pour pouvoir donner un futur vaccin à un grand nombre de personnes à travers le monde. “

La nouvelle intervient alors que l’Université d’Oxford a révélé que ses essais d’un vaccin potentiel contre le COVID-19 en cours de développement avec AstraZeneca pourraient être soumis aux régulateurs cette année si les scientifiques sont en mesure de rassembler suffisamment de données.

Le vaccin d’Oxford, comme on l’appelle communément, s’est montré très prometteur dans le premier essai humain lorsqu’il a produit une réponse immunitaire, soulignant sa position en tant que l’un des principaux candidats dans la course pour aider à vacciner les humains contre le nouveau coronavirus mortel.

