L’Université de Birmingham doit s’excuser pour la thérapie de conversion

L’Université de Birmingham, où un homosexuel dit avoir été soumis à des mois de thérapie de conversion. (Getty)

Un homosexuel qui a subi des mois de thérapie de conversion par électrochocs au département de psychologie de l’Université de Birmingham sollicite des excuses.

S’exprimant sous le pseudonyme de «Chris», il a dit au BBC que dans les années 1970, il est allé voir son médecin généraliste pour obtenir des conseils après s’être rendu compte qu’il était gay.

Le médecin généraliste lui a dit qu’il le dirigerait vers un psychologue de l’Université de Birmingham qui serait en mesure de le «guérir».

Les mois de «traitement» auxquels il a participé ont été si traumatisants qu’ils ont conduit à 40 ans de syndrome de stress post-traumatique «extrême».

Aujourd’hui âgé de 74 ans, Chris était dans la vingtaine lorsqu’il a commencé à voir le psychologue clinicien qui, se souvient-il, lui a dit que «même avoir un changement de sexe» serait mieux que d’être gay.

Le traitement, dont on lui a dit qu’il était garanti de fonctionner, visait à associer la douleur à ses sentiments d’attirance envers les hommes.

Chris a déclaré: «Je serais assis dans une pièce, avec un écran de projection et des photos à regarder. Une électrode était attachée à ma cheville et à mon poignet.

«Une photo d’un homme apparaîtrait, et si vous n’étiez pas assez rapide pour passer à l’image suivante, vous auriez un choc électrique important. Ensuite, des photos de femmes apparaissaient, sans aucune conséquence.

Chris a assisté à plusieurs séances par semaine pendant des mois, mais sa souffrance ne se limitait pas aux murs du département de psychologie de l’Université de Birmingham.

Lorsqu’il a commencé à travailler comme enseignant, il assistait toujours aux séances, mais a dit à son lieu de travail qu’il était traité pour dépression.

Il «a tout perdu», cependant, car il soupçonne que l’un des chercheurs le «traitant» l’a conduit à l’école, qui l’a renvoyé. Il a par la suite découvert qu’aucune autre école ne l’interrogerait, le forçant à changer de carrière.

Après des mois de thérapie de conversion et des décennies de TSPT, Chris veut simplement des excuses de l’Université de Birmingham.

Il y a environ trois ans, Chris a commencé à chercher la fermeture après des décennies de souffrance et a retrouvé un étudiant de troisième cycle qui travaillait dans le département de psychologie dans les années 1970. L’étudiant a pu lui fournir des preuves de la thérapie de conversion par électrochocs.

Mais l’université a refusé de reconnaître son expérience, a-t-il dit, et «a essayé de nier que cela se soit jamais produit».

L’université a d’abord déclaré qu’elle n’avait «aucune trace» du «traitement», car elle ne gardait les archives que pendant 25 ans. Plus tard, il a «blâmé le chercheur, disant que c’était juste son projet privé, et rien à voir avec l’université».

Cependant, Chris insiste sur le fait que tous ses «traitements» ont eu lieu à l’université, en présence d’étudiants et de membres du personnel.

«Je ne veux pas poursuivre l’université dans l’oubli, je veux juste des excuses pour les années de douleur qu’elles m’ont infligées», a-t-il déclaré.

«Je veux juste la fermeture.»

Il demande également au gouvernement britannique d’interdire enfin la thérapie de conversion et de «réparer ce gâchis» après des années de promesses.

Il a déclaré: «Dans ce pays, il est illégal de former un chien à l’aide de chocs électriques, mais il n’est pas illégal d’utiliser des décharges électriques sur un homme gay.

«J’ai eu plus de 40 ans de douleur et une vie extrêmement frustrante. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il toujours pas interdit la thérapie de conversion? »

À l’heure actuelle, 20 États américains et un certain nombre de pays à travers le monde, dont Malte et l’Allemagne, ont adopté des projets de loi interdisant la thérapie de conversion, tandis que d’autres comme le Canada s’orientent vers une interdiction.

Pendant ce temps, cela fait plus de deux ans que le gouvernement britannique s’est engagé à interdire la thérapie de conversion – pourtant la pratique traumatisante est toujours légale.

Daniel Browne, le président de Warwickshire Pride, a récemment décrit comment la pratique traumatisante se déroulait à sa porte et a insisté sur le fait qu’une interdiction était désespérément nécessaire.

Il a dit CoventryLive: «La communauté pense que [a ban] est attendue depuis longtemps et que la thérapie de conversion est une forme de torture.

«La thérapie de conversion se déroule actuellement dans le Warwickshire, c’est légal. C’est guérir les gens d’être gay, c’est l’idée derrière tout ça.

L’Université de Birmingham a dit RoseActualités dans une déclaration: «Nous soutenons sans équivoque la position de tous les principaux organismes professionnels de la thérapie au Royaume-Uni, y compris le NHS et la British Psychological Society, selon laquelle la thérapie de conversion, où le but est de changer l’orientation sexuelle d’une personne ou de supprimer l’identité de genre, est contraire à l’éthique, dégradante et potentiellement nocif.

«En tant qu’université, nous sommes un membre actif de Stonewall et nous nous engageons à promouvoir l’égalité, la diversité et l’équité indépendamment de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

«Bien que nous ne puissions trouver aucune preuve qu’il s’agissait d’un projet de recherche sanctionné par une université, nous savons qu’à la fin des années 60/70, il peut y avoir eu une activité isolée de cette nature.

«Nous pensons que c’était tout à fait inapproprié et nous regrettons profondément qu’une telle activité potentiellement nuisible ait pu avoir lieu; nous nous sommes engagés avec l’individu à plusieurs reprises pour souligner nos regrets.

«Nous comprenons que certains membres de notre communauté peuvent être affectés par ce cas et donnent accès à une assistance supplémentaire.»