L’univers peut-il apprendre?

L’univers pourrait apprendre lui-même à évoluer vers un cosmos meilleur et plus stable. C’est l’idée lointaine proposée par une équipe de scientifiques qui disent qu’ils réinventent l’univers tout aussi Darwin réorganisé notre vision du monde naturel.

La nouvelle idée controversée tente d’expliquer pourquoi les lois de la physique sont telles que nous les voyons en utilisant un cadre mathématique pour décrire diverses théories proposées en physique, telles que les théories quantiques des champs et la gravité quantique. Le résultat est un système similaire à un programme d’apprentissage automatique.

Les scientifiques ont découvert de nombreuses lois physiques et quantités avec des valeurs fixes pour définir l’univers. De la masse d’un électron à la force de la gravité , il existe de nombreuses constantes spécifiques dans l’univers qui semblent arbitraires pour certains, étant donné leurs valeurs précises et apparemment sans modèle.

En rapport: Les 18 plus grands mystères non résolus de la physique

« L’un des objectifs de la physique fondamentale de nos jours est non seulement de comprendre quelles sont les lois de la physique, mais Pourquoi ils se trouvent être tels qu’ils sont, pourquoi ils prennent les formes qu’ils font », a déclaré l’auteur William Cunningham, physicien et responsable logiciel de la start-up d’informatique quantique Agnostiq. [set of laws] serait préféré à un autre. «

Un système autodidacte

Pour répondre à cette question, le groupe s’est demandé si la façon dont nous voyons l’univers aujourd’hui est juste une comment l’univers a été? Peut-être que les lois que nous voyons aujourd’hui ne sont qu’une itération parmi tant d’autres. Peut-être que l’univers évolue.

Afin d’avoir un univers qui évolue, les chercheurs ont proposé une idée appelée l’univers autodidactique – un univers qui s’auto-apprend. Dans ce cas, l’apprentissage se déroulerait de la même manière que le fonctionnement d’un algorithme d’apprentissage automatique, où la rétroaction à un stade influence la suivante, dans le but d’atteindre un état énergétique plus stable. .

En rapport: Du Big Bang au présent: des instantanés de notre univers à travers le temps

Suite à cette idée, le groupe a développé un cadre possible par lequel l’univers pourrait apprendre, en s’appuyant sur la matrice mathématiques – une façon de faire des mathématiques disposées en lignes et en colonnes – les réseaux de neurones et autres principes d’apprentissage automatique. En bref, ils ont cherché à savoir si l’univers pouvait être un ordinateur d’apprentissage.

«Nous essayons de changer la conversation de la même manière que Darwin, le biologiste, a dû changer la conversation pour mieux comprendre le sujet», a déclaré l’auteur Lee Smolin, physicien à l’Institut Perimeter pour la physique théorique, à Waterloo, au Canada. .

Un univers darwinien

Semblable à la façon dont un papillon de nuit peut évoluer pour avoir un meilleur camouflage, un univers autodidactique pourrait évoluer vers un état plus élevé – ce qui dans ce cas pourrait signifier un état énergétique plus stable. ne pouvait que progresser, chaque itération créant un univers meilleur ou plus stable qu’auparavant. Les constantes physiques que nous mesurons aujourd’hui ne sont valables que maintenant et peuvent avoir été des valeurs différentes dans le passé.

L’équipe a découvert que certaines théories de la gravité quantique et des champs quantiques connues sous le nom de théories de jauge – une classe de théories qui visent à former un pont entre la théorie d’Einstein sur les relativité et la mécanique quantique pour décrire les particules subatomiques – pourraient être cartographiées ou traduites dans le langage des mathématiques matricielles, créant ainsi un modèle de système d’apprentissage automatique. Cette connexion a montré que dans chaque itération ou cycle du système d’apprentissage automatique, le résultat pouvait être les lois physiques de l’univers.

« Nous essayons de changer la conversation de la même manière que Darwin, le biologiste, a dû changer la conversation pour mieux comprendre le sujet. » Lee Smolin, Institut Périmètre

Le cadre d’apprentissage, décrit dans leur article publié dans la base de données de pré-impression arXiv , représente les premiers « petits pas » vers l’idée, selon le groupe. Cependant, avec plus de travail, l’équipe pourrait créer un modèle à part entière de l’univers qui pourrait ouvrir de nouvelles portes pour comprendre notre cosmos.

« Une perspective intéressante est que vous pourriez utiliser l’un de ces modèles et peut-être en extraire quelque chose de nouveau », a déclaré Cunningham. Cela pourrait être la découverte de la physique pour un nouveau type de trou noir , ou une nouvelle loi décrivant un système physique qui n’a pas encore été expliqué, comme l’énergie noire.

Cependant, tous les chercheurs ne sont pas aussi enthousiasmés par la nouvelle idée. Tim Maudlin, professeur de philosophie à l’Université de New York, qui n’a pas été impliqué dans le nouveau travail, affirme qu’il n’y a aucune preuve pour le concept et beaucoup contre lui, comme que certaines lois de la physique qui ont été mesurées sont les mêmes aujourd’hui qu’elles étaient peu de temps après le Big Bang. De plus, si les lois de l’univers évoluent, Maudlin pense qu’il doit y avoir un ensemble plus large de lois immuables qui régissent ce changement, ce qui nie l’idée d’un système autodidacte.

« Quand nous regardons les lois fondamentales – comme Équation de Schrödinger ou alors relativité générale – ils ne semblent pas du tout aléatoires « , a déclaré Maudlin à 45Secondes.fr. » Ils peuvent être écrits mathématiquement de manière très contraignante avec peu de paramètres ajustables. «

Peter W. Evans, philosophe à l’Université du Queensland en Australie, qui n’a pas été impliqué dans la nouvelle étude, n’a pas non plus été initialement convaincu par les nouveaux travaux; mais Evans est d’accord pour prendre le temps d’approches peu orthodoxes à des questions radicales comme « Pourquoi l’univers est-il tel qu’il est? » De telles approches, même si elles ne sont pas fructueuses en elles-mêmes, pourraient conduire à des idées inattendues, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles portes pour en apprendre davantage sur l’univers, a-t-il déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Les chercheurs à l’origine de la nouvelle étude reconnaissent que leur travail n’est que préliminaire et ne se veut pas une théorie finale, mais plutôt un moyen de commencer à penser les choses d’une manière nouvelle. En fin de compte, bien que l’article ne parvienne à aucune conclusion sur le type de modèle exact qui pourrait être utilisé pour décrire notre univers, il présente la possibilité que l’univers puisse apprendre.

« Je pense qu’à la fin, il nous reste beaucoup de questions ouvertes et nous n’avons certainement pas été en mesure de prouver quoi que ce soit », a déclaré Cunningham à 45Secondes.fr. « Mais ce que nous visions vraiment, c’est d’entamer une discussion. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.