L’univers cinématographique de Valiant Comics va aller de l’avant avec Bloodshot 2 qui se déroule officiellement

Début 2020, Vin Diesel a joué dans l’adaptation cinématographique de la série Valiant Comics Injecté de sang. Le film a reçu des critiques mitigées et des ventes au box-office médiocres, mettant un frein à la perspective de plus de personnages de Valiant Comics apparaissant sur grand écran dans de nouveaux films. Pourtant, Dan Mintz, qui est le responsable de la création du divertissement chez DMG Entertainment, la société mère de Valiant Entertainment, a déclaré à CBR que l’univers cinématographique Valiant Comics était toujours en cours de développement. Et il a été annoncé plus tôt cette semaine que Injecté de sang 2 se passe officiellement avec Vin Diesel.

« Nous travaillons très dur pour éviter [licensing issues] et je pense que pour nous, cependant, l’univers cinématographique connecté est encore à venir. Cela sera déployé après tout cela, je pense que vous ne pouvez pas vraiment contrôler ce que font les studios, vous devez faire votre propre truc. Mais je pense vraiment que la capacité de prendre le contrôle et de prendre le volant comme Marvel et DC, et de connecter les personnages, c’est vraiment difficile pour quiconque de le faire sauf [us]. Vous devez si bien connaître le matériel et comprendre comment cela doit se produire. Je pense que Valiant doit vraiment faire ça, c’est un gros effort pour nous, mais nous aimons vraiment travailler avec ces partenaires de studio. Ils sont vraiment formidables et enthousiasmés par ce contenu et ces histoires et par leur pertinence. «

La plupart des gens attribuent au succès explosif de 2008 Homme de fer avec le démarrage du MCU. Mais la même année où Robert Downey Jr. s’est frayé un chemin dans le cœur du public en tant que Tony Stark, il y avait L’incroyable Hulk, qui n’a pas été aussi bien accueillie par le public. Pourtant, le MCU a réussi à surmonter l’échec de ce film et à établir une franchise dominante. Mintz pense que Valiant Comics a ce qu’il faut pour atteindre les mêmes sommets de succès.

« La réalité est que le fait que Paramount était si engagé à aller chercher cela montre à quel point les gens veulent cela. C’était un moment très validant, s’installer dans deux studios déjà avant la sortie du premier film, est très rare donc nous sommes très chanceux. «

Même le soi-disant échec de Bloodshot au box-office a été remis en question, en raison du fait que les salles de cinéma ont été contraintes de fermer au milieu de la diffusion du film dans les salles. En fait, Mintz a laissé entendre que nous aurions peut-être un Injecté de sang suite bientôt, avec la nouvelle confirmée plus tard la semaine dernière.

« Je pense [Bloodshot] a très bien réussi à cet égard, beaucoup de gens l’ont vu et cela a très bien fonctionné lors du déploiement après la sortie, mais vous ne pouvez pas utiliser le même processus d’évaluation, avant[lockdown], pour ça. [Are] Vin Diesel et tous ces gens vont continuer? Oui, parce qu’il a si bien fonctionné et que la réponse a été si bonne, c’est simplement que la réponse a été dans un environnement non transparent, par opposition à un environnement transparent comme les numéros de guichet. «

Réalisé par Dave Wilson avec un scénario d’Eric Heisserer et Jeff Wadlow, Injecté de sang stars Vin Diesel, Guy Pearce et Toby Kebbell. Le film est disponible à l’achat et à la location sur vidéo à domicile. Ces dernières nouvelles de Valiant proviennent de ComicBook Resources.

