L’Union européenne nous prépare un « portefeuille numérique »: DNI, permis de conduire, paiements et mots de passe dans la même application

L’Union européenne présentera cette semaine un nouveau «portefeuille numérique» où chaque citoyen peut sauvegarder sa pièce d’identité, effectuer des paiements et gérer ses mots de passe, comme décrit par le Financial Times. Une application officielle pour les 27 pays européens qui vous permettra également de sauvegarder d’autres documents officiels tels que le permis de conduire ou des documents administratifs.

Jusqu’à présent, chaque pays a développé ses propres identifiants électroniques et systèmes numériques pour stocker les documents, mais l’Union européenne souhaite unifier cette identité au niveau européen sous le même système.

En pleine transition numérique portée par la pandémie, l’Europe présentera cette nouvelle application. Un système « en qui nous avons confiance et qui Tout citoyen peut utiliser n’importe où en Europe pour tout faire, du paiement de ses impôts à la location d’un vélo« , comme l’a expliqué la présidente Ursula Von der Leyen lors de l’état de l’Union en 2020.





Une identité numérique accessible via un lecteur d’empreintes digitales ou un scanner de rétine

Les utilisateurs pourront ouvrir l’application via un lecteur d’empreintes digitales pour smartphone ou un scanner de rétine, bien que les détails techniques de ce «portefeuille numérique» ne soient pas finalisés. Il semble clair que cette application ne sera pas obligatoire, car elle pourrait discriminer ceux qui n’ont pas un accès aussi facile à la technologie.

Pour protéger la vie privée, l’Union européenne garantit que vous empêcherez les entreprises d’utiliser les données obtenues à des fins de marketing et autres activités commerciales. A titre d’exemple indiqué par les sources consultées par FT, un utilisateur peut profiter de cette application «d’identité numérique» pour louer une voiture à distance via des applications qui demandent à vérifier son identité ou délivrent une clé électronique pour accéder à l’administration.

«Personne ne devrait être obligé de fournir plus d’informations que ce qui est nécessaire pour le but en question. Pour réserver une chambre d’hôtel en ligne, personne n’a besoin de savoir d’où je viens et qui sont mes amis. Avec notre proposition, nous proposons une alternative aux modèles des grandes plateformes en ligne. Nous croyons en une transition numérique centrée sur l’humain », explique aujourd’hui Ursula von der Leyen.

L’Union européenne prévoit de présenter ce système cette semaine, dans le but de préparer « l’e-Identity » pour l’année prochaine. À l’heure actuelle, l’initiative est incluse dans le règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS), un système eID est déjà testé en temps opportun dans certaines institutions européennes.

Via | Temps financiers