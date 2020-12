L’Union européenne annonce l’arrivée du vaccin dans tous ses États membres

Transfert du vaccin Pfizer / BioNTech – Robin Van Lonkhuijsen / ANP / dpa

Suivez en direct l’arrivée des vaccins Pfizer en Espagne

, 26 déc. () –

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce samedi l’arrivée du vaccin contre le coronavirus dans tous ses États membres, à la veille du début, ce dimanche prochain, de la campagne de vaccination attendue, onze mois plus tard. de l’apparition du premier cas sur son territoire, le 24 janvier en France.

« Nous commençons à franchir le tournant d’une année difficile. Aujourd’hui est le jour de l’arrivée et demain la campagne de vaccination commencera. Le vaccin contre le COVID-19 a été fourni à tous les pays de l’UE, et les gens commenceront à la recevoir à Athènes, Helsinki, Sofia … Cette campagne va être un moment émouvant d’unité », a-t-il souligné dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Aujourd’hui, nous commençons à tourner la page sur une année difficile. le # COVID-19[FEMININE vaccin a été livré à tous les pays de l’UE. La vaccination commencera demain dans toute l’UE. le #EUvaccinationdays sont un moment d’unité émouvant. La vaccination est le moyen durable de sortir de la pandémie. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 26 décembre 2020

Von der Leyen a applaudi cette « success story européenne ». « Très bientôt, nous bénéficierons de plus de vaccins, une fois qu’ils auront prouvé leur sécurité et leur efficacité », a ajouté le président de la Commission européenne, qui a rappelé que Bruxelles a garanti des injections supplémentaires pour les plus de 450 millions d’habitants du bloc européen. .

«La vaccination nous aidera à revenir progressivement à notre vie quotidienne. Une fois que suffisamment de population aura été vaccinée, nous pourrons à nouveau voyager et retrouver notre famille et nos amis. Mais d’ici là, nous devons faire attention», a-t-il déclaré. Von der Leyen avant de rappeler que le vaccin « est le moyen durable de vaincre la pandémie ».

Les premières unités ont commencé à arriver en Espagne, en France, en Pologne, en Autriche et en Italie, entre autres, après que, le 21 décembre, la Commission a autorisé l’utilisation du vaccin développé par Pfizer / BioNTech.

Dans le cas de l’Espagne, les premières doses du vaccin contre le COVID-19 sont dans un entrepôt à Guadalajara d’où elles seront distribuées dans les prochaines heures à parts égales entre les points désignés par toutes les communautés autonomes et villes pour commencer demain vaccination.

