L’union entre WarnerMedia et Discovery, loin d’être une réalité

Études

Le marché des studios va encore trembler. C’est la deuxième fois que le groupe Warner entre dans le cadre d’une négociation massive, après le rachat de Turner par Time Warner.

©Warner MediaLa fusion a été annoncée en mai dernier.

comme tout à l’heure TimeWarner absorbé dans Tourneur et a fait le pas vers une expansion de l’entreprise qui compte aujourd’hui certains des studios les plus importants au monde, tels que Images de Warner Bros. ou le signe HBO, tout est sur le point de trembler à nouveau. Ce qui était pendant un certain temps une information qui demandait à être confirmée, est aujourd’hui à deux doigts de devenir une réalité. Tout indique que warnermedia Oui Découverte ils deviendront une seule entreprise dans un avenir pas trop lointain, et c’est ainsi que les principaux actionnaires l’ont fait comprendre.

La transaction entre Découverte et WarnerMedia Il devait initialement être réalisé pour une somme proche de 43 milliards de dollars. Bien sûr, pour être réalisée, elle a nécessité l’approbation non seulement des principaux actionnaires des deux sociétés mais aussi des services de la Justice. Tout comme l’arrivée de Renard à Disney a été entravée par la possibilité de donner naissance à un monopole des médias, l’union entre WarnerMedia et Découverte pourraient représenter des conséquences similaires.

En Europe, ils avaient déjà donné leur feu vert à l’alliance mais la justice nord-américaine devait encore s’exprimer à cet égard. Maintenant de date limite Ils ont rapporté que la justice laissera passer le temps stipulé pour prendre une décision et une fois le mandat expiré, l’union entre ces deux géants deviendra possible. Pour être réalisée, il doit alors y avoir un accord des actionnaires de Découvertemais on dit que cette étape est déjà faite et qu’il n’y aura pas de problème.

L’accord avait été annoncé en mai de l’année dernière et l’un des problèmes était les impôts qui devaient être payés pour cette fusion, qui finalement ne devraient pas être payés selon ce qui a été rapporté par Reuter. La clôture définitive des négociations pourrait être officialisée le 24 février. La nouvelle commission serait composée de 13 membres, dont sept seraient nommés AT&T (y compris le PDG), et les autres Découverte.

L’achat de Fox par Disney

En 2017, Disney annoncé qu’il poursuivait son parcours d’absorptions par lequel ils avaient passé des études telles que Pixar Oui merveille. C’était maintenant au tour de Renard, qui lui a donné toutes les propriétés intellectuelles et les études liées au monde du cinéma et de la télévision, en laissant de côté les informations et les signaux sportifs. Pour cette transaction, l’étude sur la souris a fini par payer environ 71 milliards de dollars.

