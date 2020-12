L’union civile homosexuelle d’un couple homosexuel reconnue à la suite d’un combat judiciaire

David Aruquipa embrasse Guido Montano après que la Bolivie ait reconnu leur union civile entre personnes de même sexe. (AIZAR RALDES / AFP via Getty)

La Bolivie a reconnu une union civile entre personnes de même sexe pour la première fois après qu’un couple homosexuel a porté sa bataille pour la reconnaissance devant les tribunaux.

David Aruquipa, 48 ans, et Guido Montaño, 45 ans, ont vu leur relation reconnue par l’état civil bolivien à l’issue d’une bataille judiciaire de deux ans, vendredi 11 décembre, . rapports.

Le mariage homosexuel n’est pas encore légal en Bolivie et la constitution du pays définit le mariage comme étant entre un homme et une femme. Pendant ce temps, les efforts visant à légaliser les partenariats civils sont à plusieurs reprises au point mort.

La bataille juridique entre Aruquipa et Montaño a débuté en 2018 lorsque l’état civil bolivien a refusé de reconnaître leur union, arguant que le pays n’autorisait pas les mariages homosexuels.

La Cour constitutionnelle bolivienne a statué en juillet que l’état civil devait reconnaître leur relation comme une union libre. Le tribunal a également jugé que la constitution du pays devait être interprétée d’une manière conforme aux droits de l’homme et aux normes d’égalité.

Faisant référence à un avis publié en 2017 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Cour constitutionnelle a décidé que tous les droits dont jouissent les couples de sexe opposé devraient être accordés aux couples de même sexe.

Un couple gay veut «transformer la loi» pour les personnes LGBT + en Bolivie.

Cinq mois après la décision du tribunal, Aruquipa et Montaño ont enfin vu leur relation légalement reconnue vendredi.

«C’est une première étape, mais ce qui nous inspire c’est [the goal] de transformer la loi », a déclaré Aruquipa lors d’une conférence de presse.

À la suite de la décision du tribunal en juillet, José Miguel Vivanco, directeur des Amériques à Human Rights Watch, a déclaré: «Les couples homosexuels et lesbiennes font partie intégrante du tissu social bolivien et méritent d’être reconnus par l’État et ses institutions.

«Tous les registres d’état civil en Bolivie devraient cesser de les traiter comme des citoyens de seconde zone et commencer à reconnaître leurs syndicats.»

Le couple a eu le cœur brisé lorsque l’état civil de la Bolivie a refusé de poursuivre leur demande d’union libre en 2018, leur disant qu’aucune procédure n’était en place permettant aux couples de même sexe de faire reconnaître légalement leurs relations.

Aruquipa et Montaño ont déposé des recours administratifs dans lesquels ils ont cité les normes internationales des droits de l’homme ainsi que les principes constitutionnels de non-discrimination – cependant, en septembre 2019, le greffe a de nouveau rejeté leur demande.

L’affaire a finalement été portée devant la Cour constitutionnelle, qui a conclu que l’état civil avait violé les droits à une procédure régulière du couple car il ne tenait pas compte des obligations juridiques internationales du pays.