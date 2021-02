Lunettes VR d’Apple: voici la puissance du casque de réalité virtuelle

En 2022, Apple veut apparemment commercialiser son premier casque VR – et cela devrait être difficile. On dit qu’il a une résolution de 8K, a intégré d’innombrables caméras et représente optiquement un mélange d’appareils Apple précédents. Le prix allégué: environ 3 000 dollars.

Du moins, c’est ce qu’écrit la page Information. Selon cela, Apple placera ses premières lunettes VR dans le segment premium absolu, mais aura également des kilomètres d’avance sur la concurrence sur le plan technique. Dans cette optique, un dessin de rendu a été publié en ligne, censé montrer les lunettes VR d’Apple dans une phase de prototype tardive l’année dernière. Vous pouvez voir un bandeau apparemment facilement amovible dans le style des bracelets Apple Watch et un tissu en maille de type HomePod.

C’est à quoi auraient ressemblé les lunettes VR d’Apple dans une phase de prototype tardive.

Puissant comme aucun autre casque VR

Les premières lunettes VR d’Apple devraient avant tout être puissantes: le gadget devrait pouvoir afficher des applications de réalité virtuelle et de réalité mixte à l’aide d’innombrables caméras qui enregistrent les mouvements de la main, entre autres. De plus, l’appareil devrait être équipé de capteurs LiDAR afin de pouvoir mesurer précisément les pièces, comme cela a été le cas jusqu’à présent avec les applications AR pour l’iPhone 12 Pro et l’iPad Pro. De plus, les lunettes VR d’Apple auraient installé deux écrans 8K avec une technologie de suivi oculaire qui pourrait être beaucoup plus avancée que celle de la concurrence.

Apple veut installer sa propre puce dans des lunettes VR

Les deux écrans 8K ne fonctionneront probablement pas dans cette haute résolution à tout moment. Au lieu de cela, avec l’aide du suivi oculaire, le regard de l’utilisateur doit être enregistré afin de rendre les zones en dehors du champ de vision réel avec une qualité inférieure. Ceci pour garantir des performances stables et sûres. Les puces doivent être basées sur le matériel silicone d’Apple, c’est-à-dire développé en interne. On pense qu’ils sont plus puissants que le chipset M1 actuel d’Apple.

Sortie pas avant 2022

Bien qu’Apple se concentre principalement sur la réalité virtuelle avec ses lunettes VR, la sortie prévue en 2022, vraisemblablement à un prix d’environ 3000 dollars, sert néanmoins un objectif plus élevé – à savoir la préparation des premières lunettes AR d’Apple. Mais ce sera probablement encore quelques années à venir.