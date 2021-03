Lunettes de réalité mixte pour 2022, augmentées en 2025 et lentilles de contact pour 2030: c’est ainsi que Ming-Chi Kuo voit l’avenir d’Apple

La réalité augmentée, avec la voiture autonome, est devenue le grand sujet et le buzz concernant Apple ces dernières années. De grands noms de l’industrie aux antécédents impeccables comme Mark Gurman et Ming-Chi Kuo en parlent depuis des années. Maintenant, le moment semble se rapprocher le premier produit arrivera l’année prochaine et ce seront des lunettes de réalité mixte. Mais il y a plus à l’avenir.





L’analyste Ming-chi Kuo a réussi au fil des ans à se tailler une historique de fuite Apple impeccable. Cela a été possible grâce à l’accès dont il dispose aux fournisseurs de la chaîne d’assemblage d’Apple en Asie, ce qui lui permet de savoir quels sont les produits à moyen terme en fonction des composants et de l’assemblage de la chaîne d’assemblage. Pour les prochaines années? Hormis l’iPhone comme nous l’avons vu, la réalité virtuelle et augmentée.

Cela ne serait pas surprenant, ces dernières années, l’entreprise a préparé le terrain avec l’introduction de la réalité augmentée sur leurs iPhones via ARKit. On a également vu l’arrivée du capteur LiDAR sur les iPad et les iPhones. Il s’agit maintenant de placer tout cela dans un nouvel appareil tel qu’un casque ou des lunettes.

Réalité augmentée à moyen terme chez Apple

Dans une nouvelle note publiée par Ming-Chi Kuo et consultée par MacRumors, il explique comment il voit l’avenir d’Apple dans ce secteur. Il prédit qu’Apple lancera un appareil de réalité mixte de type casque l’année prochaine, des lunettes de réalité augmentée à la mi-2025 et certains lentilles de contact en réalité augmentée d’ici 2030.

En partant du plus plausible au moins plausible, nous trouvons par le casque de réalité mixte. Ce serait un casque similaire à Microsoft HoloLens ou Oculus avec lequel visualiser du contenu en réalité virtuelle grâce à son écran et en réalité augmentée avec l’utilisation de caméras et d’objectifs transparents. L’Information a récemment révélé plus de détails à leur sujet.

L’aventure Ming-Chi Kuo qui n’aura que quelques centaines de grammes de poids. Ils intégreront un écran Sony Micro-OLED et différents modules optiques pour la réalité augmentée. Bien que vous pensiez qu’il s’agira d’un périphérique indépendant avec son propre stockage, vous aurez besoin d’un périphérique externe pour se synchroniser. Concernant la date et le prix, ils seront prêts en 2022 et coûteront environ 1000 €. Cela coïncide avec les rumeurs précédentes.

Après cela viendrait un appareil axé uniquement sur la réalité augmentée, cela n’arrivera pas avant 2025 au moins. En fait, il pense qu’il n’y a « aucun prototype » prêt pour ces lunettes de réalité augmentée. Nous parlerions ici d’un appareil beaucoup plus léger et plus discret, qui passe pratiquement inaperçu car il contient de la technologie. L’analyste dit qu’il s’agira d’un appareil plus mobile et indépendant que le casque de réalité mixte.

Enfin, Ming-Chi Kuo a publié l’une des rumeurs les plus risquées et les plus farfelues à ce jour. Visant à plus d’une décennie, il croit que d’Apple ils se préparent des lentilles de contact pour quelque temps en 2030 ou plus tard. Il n’a pas donné beaucoup de détails à ce sujet, bien que nous ayons déjà vu des lentilles de contact intelligentes de Google et la possibilité d’y intégrer des écrans d’un demi-millimètre.

Via | MacRumeurs