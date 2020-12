Lunettes Apple, mini téléviseurs LED & Co: nous attendons cette technologie pour 2021

L’année 2021 fera progresser la technologie un peu plus loin. Peut-être que les lunettes de réalité augmentée Apple Glasses tant attendues feront leur apparition, et des caméras révolutionnaires pour téléphones portables sont également à l’horizon. Et grâce aux nouvelles technologies LCD, les téléviseurs OLED font face à une concurrence plus rude. Nous attendons cette technologie pour 2021.

Verres Apple: la percée potentielle de la RA

Apple pourrait appeler ses lunettes AR internes « Apple Glasses » ou « Apple Glass ».

Les lunettes Apple ne sont pas seulement attendues avec impatience par les fans d’Apple. Et pas étonnant: vous pourriez transformer les lunettes de réalité augmentée d’un gadget professionnel en un produit de grande consommation. Les premières étapes comme Google Glass ont échoué, mais Apple est connu pour avoir introduit de nouvelles technologies sous une forme mature. Comme le premier smartphone – l’iPhone.

Apparemment, Apple utilisera des microdisplays haut de gamme de Sony avec une technologie OLED transparente et à contraste élevé pour les lunettes AR. Les lunettes Apple sont susceptibles d’être utilisées comme écrans externes, tandis que l’iPhone fait l’arithmétique. Les applications de RA doivent être contrôlées avec des gestes de la main. Les applications possibles incluent Google Maps, les jeux AR connus de l’iPhone et les réunions virtuelles.

Un rapport d’initiés de l’industrie DigiTimes indique une sortie l’année prochaine. Le célèbre fuyard Jon Prosser s’attend à une présentation en mars ou juin 2021, mais les lunettes Apple ne pourraient pas arriver sur le marché avant 2022. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo le croit notamment. Dans tous les cas, nous attendons avec impatience les premières informations d’Apple.

Smartphones: pliables plus stables avec un stylo et de meilleurs appareils photo

Les plus grandes innovations en matière de smartphone de 2021 seront probablement de nouveaux systèmes de caméra. Plus précisément, au moins deux développements sont en attente ici: des caméras selfie qui se déplacent sous l’écran comme des capteurs d’empreintes digitales et des zooms extensibles, comme Xiaomi l’a déjà présenté. Les avantages sont les téléphones cellulaires complètement sans cadre ou un zoom optique continu.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 13 offrira de meilleures caméras ultra grand angle, et Apple aura probablement également des écrans avec des taux de rafraîchissement élevés tels que 120 ou 144 Hertz. Cependant, cette technologie existe déjà dans l’entrepôt Android et aucune innovation iPhone n’est en vue pour 2021. Du moins pas pour le matériel – le logiciel iOS devrait être grandement boosté par l’Apple M1 des MacBooks. Après tout, les applications iOS fonctionnent désormais également sur les ordinateurs portables Apple et Mac mini.

Les processeurs de smartphone augmentent leurs capacités d’IA, qui sont utiles pour le traitement d’image, par exemple. Comme le démontre le Qualcomm Snapdragon 888 récemment introduit, l’accent est également mis sur le jeu sur des écrans 144 Hertz. La qualité du streaming de jeux devrait également s’améliorer quelque peu. Enfin, de nouveaux smartphones pliables comme un Samsung Galaxy Z Fold 3 et un Galaxy Z Flip 3 sont probables. On prétend que Samsung améliorera la robustesse des écrans pliables et permettra ainsi également l’utilisation du S Pen.

Le Snapdragon 888 alimentera de nombreux produits phares Android de 2021.

Appareils photo professionnels: l’avenir est sans miroir

Les appareils photo professionnels sont toujours essentiels pour la photographie d’événements tels que les mariages, l’art photographique, le journalisme et la publicité. La grande tendance de ces dernières années est susceptible de se poursuivre ici, comme l’écrit Digital Camera World: La conversion des reflex numériques en DSLM, c’est-à-dire en appareils photo sans miroir. Canon attend un successeur de l’appareil photo de sport 1 DX Mark III appelé Canon EOS R1. L’homologue Nikon Z9 devrait également apparaître pour les Jeux Olympiques.

Le X-H2 vient de Fujifilm et devrait enregistrer des vidéos 8K avec des couleurs 12 bits. Sony semble travailler sur des DSLM de la série A pour les utilisateurs débutants et avancés. L’avenir d’Olympus est malheureusement en jeu après la vente de la marque à Japan Industrial Partners. De nouvelles caméras avec des capteurs plein cadre et micro quatre tiers peuvent être attendues de Panasonic, mais toujours pas de caméras APS-C. Les cinéastes peuvent évidemment se réjouir du Panasonic GH6 et GH6S en particulier.

Téléviseurs: Mini-LED comme concurrent OLED

Dans le domaine de la télévision, de nouveaux téléviseurs OLED sont à nouveau attendus. Les téléviseurs LG OLED65C1 et OLED65G1 ont déjà été soumis à la certification en Corée du Sud, comme l’écrit FlatPanelsHD. La qualité de l’image devrait être un peu améliorée, mais des innovations révolutionnaires ne sont pas à prévoir. Avec les téléviseurs LCD, les choses sont un peu différentes.

Bien que TCL propose déjà des téléviseurs dotés de la technologie mini LED à l’étranger, d’autres fabricants tels que LG et Samsung seront ajoutés en 2021. C’est ce que les chercheurs de marché de TrendForce écrivent via The Elec. Le modèle « Neo QLED » de Samsung avec un tel panneau devrait être un point fort. Le téléviseur de différentes tailles doit avoir plus de 100 zones de gradation locales pour 8 000 à 30 000 lampes LED. Cela devrait assurer un éclairage plus précis de certaines parties de l’image et ainsi améliorer le contraste. LG aurait fourni la technologie mini-LED pour son téléviseur Nanocell haut de gamme.

Avec le TCL Q825, il existe déjà un mini téléviseur LED.

Contrairement aux OLED, les téléviseurs mini-LED n’offrent pas de pixels auto-éclairants, mais ont au moins beaucoup plus de lampes LED et plus de zones de gradation pour une image HDR plus forte. La technologie TV YouTuber Stop the FOMO suppose que Sony sortira également des mini téléviseurs LED.

Une autre nouvelle technologie vient d’Hisense – un téléviseur à double cellule avec une profondeur de couleur de 12 bits. En fait, Hisense vend déjà un téléviseur à double cellule ou double couche en Australie et en Chine. Cependant, cette technologie a ses difficultés, en particulier en combinaison avec le jeu, et il n’y a aucune information sur les autres téléviseurs à double cellule.

Il est également envisageable que certains téléviseurs dotés de la technologie QD OLED soient présentés. Il s’agit d’une combinaison d’OLED auto-lumineuses avec une couche de couleur à points quantiques. Cependant, l’intérêt du marché pour QD-OLED semble actuellement faible, comme le note Fomo.

Portables et ordinateurs de bureau: percée grâce à Apple M1

Apple a présenté les premiers MacBook et le Mac mini avec l’Apple M1. Et comme il s’agit d’une puce ARM ultra-rapide similaire à celle des iPhones, ce n’est rien de moins que révolutionnaire. Jusqu’à présent, les ordinateurs portables MacBook et Windows se sont largement appuyés sur des processeurs x86 tels que ceux produits par AMD et Intel.

Dans tous les cas, d’autres MacBook avec puces Apple sont en route. Le MacBook Pro 16 pouces sera lancé début 2021 avec le successeur de M1 appelé Apple M1X, qui, selon Notebookcheck, pouvait être vu sur AnTuTu. Cela a apparemment douze au lieu de huit cœurs de calcul, ce qui fait que le nombre de puissants cœurs « Firestorm » est doublé.

Mais la révolution M1 devrait aussi avoir des conséquences sur les ordinateurs Windows. Pour les appareils comme la Surface Pro X avec une puce ARM de Qualcomm et Microsoft, il y aura bientôt une mise à jour Windows pour les logiciels 64 bits. Ensuite, l’appareil est entièrement compatible avec les programmes Windows.

La plus grande nouveauté dans ce contexte est probablement le rachat de la société britannique ARM, responsable de la conception de base des puces des processeurs ultra-mobiles, par le fabricant de cartes graphiques Nvidia (via Tagesschau.de). En fin de compte, cela pourrait signifier passer des cartes graphiques à ARM – ou même des systèmes complets tels que l’Apple M1 avec processeur et carte graphique pour les ordinateurs de jeu. 2021 peut fournir les premières réponses.

Moniteurs: 4K et 120 Hertz

Les derniers moniteurs comme l’Acer XV282K offrent une résolution 4K à 120 Hertz.

Les moniteurs PC sont techniquement inférieurs aux téléviseurs modernes – il n’y a pas d’autre moyen de le dire. Les moniteurs spéciaux présentent des avantages pour les applications professionnelles, mais en fin de compte, la technologie d’image des téléviseurs est maintenant tout simplement meilleure, en particulier pour l’affichage HDR. Cela ne devrait pas non plus changer de principe en 2021, mais au moins les moniteurs suivront probablement.

Certains des moniteurs les plus récents comme le Philips Momentum 328M1R, le Acer Nitro XV282K KV et le ViewSonic Elite XG320U offrent des connexions HDMI 2.1 et une résolution 4K à 120 images par seconde, ainsi que DisplayHDR 600. Cela en fait également des options pour les jeux avec PS5 et Xbox Series X.

Nous supposons que la technologie mini-LED trouvera de plus en plus son chemin dans les moniteurs et améliorera l’affichage HDR. Les moniteurs HDR utilisables devraient également être moins chers. Cependant, les moniteurs OLED resteront apparemment une rareté l’année prochaine également.