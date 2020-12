L’une des neuf nouvelles fonctionnalités pour 2021. Bentley Bacalar commence les essais routiers

Après avoir été présenté comme une voiture d’exposition, le prochain cabriolet biplace de Bentley, Bacalar, est maintenant entré dans la phase d’essai routier, se préparant à son lancement sur le marché en 2021. Année pour laquelle, disons La marque de luxe Crewe a prévu, comme l’a confirmé son PDG, le lancement de neuf nouvelles fonctionnalités!

Premier prototype à effectuer des essais routiers, Bentley a décidé de nommer ce Bacalar «Car Zero», ou «Car Zero», car c’est aussi celui qui ajoute déjà des kilomètres, le long des routes européennes.

Cependant, cette unité, dont la marque de luxe britannique publie désormais les premières images, sera encore soumise à des tests sous des températures extrêmes, qui, selon le fabricant, devraient atteindre 80 degrés centigrades. Aussi comme moyen de voir l’efficacité et la résistance de votre système électrique validées.

Il s’agit du premier prototype pour les essais routiers de l’innovant Bacalar

En plus de ces composants, à la fin des 20 semaines de test prévues, Bacalar verra encore tous les autres composants validés, y compris les plus de 750 pièces créées exclusivement pour le modèle, dont 40 en fibre de carbone. En plus des 100 produits à l’aide de «techniques de fabrication additive rapide», précise le constructeur.

Bentley officialise Bacalar. Une barchetta hyper exclusive de seulement 12 unités

Inspiré du concept EXP 100 GT 2019, créé par Mulliner et nommé d’après un lagon de la péninsule du Yucatan, au Mexique, le Bentley Bacalar utilise un W12 6.0 bi-turbo pour délivrer 659 ch et 900 Nm, combiné à un Boîte automatique à double embrayage à huit rapports, ainsi qu’un système de traction intégrale intelligent, capable de répartir la totalité du couple sur un seul des essieux, tout en privilégiant toujours les roues arrière.

Des arguments qui, entre autres qualités, permettent d’accélérer à 322 km / h.

La Bentley Bacalar totalise déjà des kilomètres

Neuf nouvelles rien qu’en 2021

Outre cette nouveauté, la garantie, donnée au britannique Autocar, du PDG de Bentley, Adrian Hallmark, que ce ne sera pas seulement Bacalar qui fera ses débuts en 2021, chez les revendeurs de la marque britannique, mais, au total, neuf nouvelles. S’affirmant même préparé à la possibilité d’être confronté, fin 2020, à un « Brexit dur », c’est-à-dire à une situation de non-accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

«Un ‘hard brexit’ ne nous tuera pas, mais il ne manquera pas d’affecter notre rentabilité et de retarder notre production, à cause des composants», déclare Hallmark, dont l’équipe qu’il dirige travaille déjà à augmenter les stocks, pour les deux jours actuels à 20 à la mi-janvier.

La stratégie «Beyond 100» déjà annoncée par Bentley, pourrait devoir subir des ajustements, avec un «Brexit dur»…

« Nous avons mis en place des mécanismes de sauvegarde, mais notre souhait est de parvenir à un accord et il n’est pas nécessaire de les activer », commente-t-il, ajoutant que le gouvernement britannique « comprend ce que signifie pour nous un Brexit dur », étant que «les différences [entre as partes] ils ne sont pas énormes et il y a de la bonne volonté des deux côtés ».

Autocar rappelle qu’avec le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, le prix des composants importés devrait augmenter entre 2,5 et 4,5%, dans le cas d’un «Brexit dur». Le prix des voitures importées dans l’UE, en revanche, devrait augmenter d’environ 10%.

Cependant, Bentley promet, désormais, une année 2021 torride, résultat de l’intention du constructeur de lancer, en seulement 12 mois, neuf nouveaux produits. Dont deux seront deux nouvelles voitures, Bacalar et la renaissance Blower.

Le Bentley Blower annoncé et renaît

Parmi les autres, quatre nouveaux moteurs sont inclus, y compris des versions hybrides du Bentayga SUV et Flying Spur, ainsi que trois dérivés, y compris Mulliner.

