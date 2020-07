L’une des meilleures campagnes de Dungeons & Dragons obtient deux nouvelles réimpressions extravagantes

L’un des modules d’aventure les plus célèbres d’Advanced Dungeons & Dragons, Ravenloft, raconte l’histoire du vampire Strahd von Zarovich et de la vallée maudite de Barovia. En 2017, Wizards of the Coast a publié une édition révisée, intitulée Malédiction de Strahd, avec l’aide de ses auteurs originaux. C’est devenu l’une des aventures les plus populaires de l’ensemble de règles moderne de la 5e édition. Maintenant, il est à nouveau révisé et publié comme une paire d’éditions de collection somptueuses programmées pour Halloween.

Malédiction de Strahd remaniée sera l’un des premiers modules révisés par Wizards pour s’aligner sur l’accent renouvelé du développeur sur la diversité et l’inclusion. Le cadre de la campagne a été appelé pour sa représentation insensible du peuple romani, et Wizards a déclaré dans un communiqué de presse que le module recevrait également d’autres modifications et mises à jour. Le coffret à 99,99 $ sortira le 20 octobre dans les magasins de jeux locaux et sur Amazon.

Ce qui est merveilleux à propos de ce coffret, c’est qu’il est livré avec un écran de maître des donjons – ce qui est particulièrement utile pour cette campagne en monde ouvert de style bac à sable – et un jeu de cartes Tarokka estampées. Ces cartes de type tarot sont un accessoire essentiel pour la mise en place d’éléments aléatoires de l’aventure.

[Warning: The link below leads to some spoilers for Curse of Strahd Revamped. If you haven’t run the adventure before, or aren’t planning to be the Dungeon Master for your group, best to stick to the copy below.]

En plus de l’édition à 99,99 $, Beadle & Grimm’s – qui octroie des licences de contenu D&D pour des coffrets somptueux – crée également une version à 399,99 $ du module. Il est actuellement en pré-commande à 359,99 $.

Ce qui est extraordinaire à ce sujet Malédiction de Strahd édition légendaire est qu’il est livré avec des tonnes de documents, de cartes et d’accessoires à utiliser à la table. Tout d’abord, Beadle & Grimm’s prend soin de déchiqueter chaque module d’aventure D&D en ses composants. Cela présente au DM beaucoup moins de paperasse à gérer à table. Ils comprennent également des cartes de rencontre, 60 au total, pour exécuter les nombreux événements de combat et hors combat du jeu. le Édition légendaire comprend également des lettres physiques écrites par Strahd lui-même, qui servent de crochets et d’indices à collecter pendant l’aventure. Il y a des bijoux, des pièces de monnaie et d’autres accessoires physiques à gogo, ainsi qu’une nouvelle carte de Barovia créée par Devin Rue.

Le véritable trésor ici, cependant, est l’intégralité de Castle Ravenloft – le cadre de la confrontation décisive à la fin du module – est inclus sous forme d’une série de cartes physiques.

J’ai couru Malédiction de Strahd pendant la plus grande partie de l’année avec mon groupe de jeu local, et je peux vous dire que certains des plus amusants que mon groupe ait eu vient d’errer dans les cages d’escalier tortueuses et les hautes flèches de cette forteresse gothique hantée. Pour jouer les choses à table, j’ai fini par créer ma propre carte Ravenloft en utilisant une imprimante domestique et une demi-douzaine de feuilles de mousse. La perspective d’ouvrir une boîte et d’avoir tout cela prêt à rouler le premier jour, eh bien, cela m’aurait fait gagner beaucoup de temps.

Beadle & Grimm’s indique dans la liste des produits qu’il ne s’agit que de la première de nombreuses collaborations avec Wizards of the Coast pour enrichir son catalogue arrière de modules de 5e édition. Recherchez plus d’informations sur leur site Web.