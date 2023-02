L’une des meilleures applications de notes pour Android est téléchargeable gratuitement pendant une durée limitée

Au cours des prochaines heures, vous pouvez obtenir gratuitement EZ Notes pour les notes vocales, profitez-en !

Vous pouvez maintenant obtenir gratuitement EZ Notes pour les notes vocales, mais seulement pour une durée limitée !

Lorsque nous parlons d’applications de notes pour Android, La première option qui me vient à l’esprit est Google Keepmais dans le Google Play Store, vous pouvez également trouver de nombreuses alternatives gratuites d’autres développeurs qui sont aussi bon et fonctionnel que l’application Google.

L’une de ces applications est EZ Notes par notes vocales, une application de notes payante qui a plus de 100 000 téléchargements et avec une note de 4,4 sur 5 dans la boutique Google et maintenant il peut être le vôtre sans débourser un centime, mais seulement pour quelques heures dépêche-toi!.

EZ Notes by Voice Notes est gratuit pour une durée limitée

EZ Notes by Voice Notes est une application qui vous montre vos notes en texte sous forme de post-it de différentes couleurstout comme Google Keep, et qui vous permet de organisez-les dans des dossiers pour les séparer par thème et ainsi les localiser plus rapidement.

Un autre des points forts de cette application est qu’elle dispose d’un éditeur de texte complet avec lequel vous pourrez souligné, couleur, barré ou gras sur n’importe quel mot ou expression dans une note.

Mais, sans aucun doute, l’une des caractéristiques les plus remarquables de cette application est qu’elle vous permet de enregistrer des notes vocales et les transcrire automatiquement en texte pour créer des notes avec eux.

Mais comme l’homme ne vit pas uniquement de notes, EZ Notes par notes vocales vous donne également la possibilité de créer des cartes avec des listes de tâchespour que votre vie personnelle et professionnelle soit parfaitement organisée.

Normalement, le prix des EZ Notes pour les notes vocales est 0,99 euro, mais pendant les prochaines heures, vous pourrez le télécharger gratuitement. Bien entendu, sachez qu’il vous suffit d’installer l’application sur votre terminal, vous n’aurez pas accès à toutes ses fonctions, puisque certaines d’entre elles, comme la coloration des notes, le renommage des dossiers ou l’insertion de clips vocaux à l’intérieur d’une note déjà créée sont exclusifs à votre abonnement premium, qui a un coût de 1,99 euros par mois ou 17,25 euros par an.

Google Play Store | EZ Notes par notes vocales (Gratuit 0,99 euros)

