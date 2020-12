L’une des futures mamans l’accuse d’avoir dit à son fils qu’il allait la tuer

Future est un homme avec beaucoup de Baby Mama.

Nous entendons généralement parler d’eux quand ils le poursuivent pour plus de pension alimentaire pour enfants.

Brittni Mealy, avec qui Future s’entend généralement, n’est pas encore là. Mais elle diffuse Hendrix pour comportement prétendument abusif lors de la fête d’anniversaire de leur fils de 8 ans, Prince.

« Je ne fais même pas ça mais @Future tu es une vraie p * ssy tu savais te cacher et fuir quand je suis venue parce que tu ne veux pas de cette salope de fumée que tu as fui de mes enfants p * ssy ass comment !! Courez comme un cul effrayant, faites toujours une salope! Qui a dit à un enfant de 8 ans de le baiser et il tirera sur sa mère, n * gga, une vraie salope. Ne revenez pas en mendiant comme votre cul, faites toujours simp parce que tu es mort pour moi après ce soir », a-t-elle tapé sur IG Live.