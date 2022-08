L’une des attaques les plus ennuyeuses du Godskin Noble Boss finit par mal tourner, donnant à un joueur Elden Ring une victoire rapide sur elle

Pour compléter l’histoire du jeu, le joueur doit vaincre de nombreux ennemis et boss difficiles dans Anneau d’Elden. Les monstres d’Elden Ring ont une variété de façons de mettre fin à la vie du joueur, allant d’énormes créatures d’insectes d’un autre monde comme Astel, Naturalborn of the Void, à Malenia, Blade of Miquella, un test de puissance imbattable. Cependant, de nombreux joueurs d’Elden Ring trouvent que le rouleau de Godskin Noble est l’une des attaques de boss les plus ennuyeuses car il couvre une si grande zone et offre au Terni une opportunité minimale d’évasion et très peu de temps pour récupérer.

Alors qu’un joueur d’Elden Ring a découvert une méthode pour éviter les attaques de Godskin Noble, cela n’a pas empêché l’attaque par roulement d’être dévastatrice et a tué de nombreux joueurs. Beaucoup de gens prévoient que le saut en l’air et l’auto-gonflage du Godskin Noble entraîneront environ vingt secondes d’esquive frénétique avant que l’énorme hitbox ne les frappe. Néanmoins, même si le joueur trouve cette attaque extrêmement agaçante, cela peut aussi être la perte de Godskin Noble.

Un Godskin Noble fabrique sa défaite dans un petit clip capturé par l’utilisateur de Reddit Willchelmm. Tout d’abord, le Noble fait son action habituelle de sauter en l’air pour commencer son jet avant de charger le joueur. Ensuite, il saute d’un pont après s’être retourné pour attaquer à nouveau. De nombreux joueurs dans les commentaires espéraient avoir eu le même succès face au boss de Godskin Noble dans Elden Ring, mais Willchelmm leur a assuré qu’ils ne se plaindraient pas de la victoire directe.

Il est crucial de se rappeler que Willchelmm était engagé dans un combat avec le Godskin Noble sur le pont menant à la tour divine de Liurnia. Dans cet endroit exposé, le boss risque de mourir en tombant. Puisqu’il n’y a nulle part où le Godskin Noble dans Elden Ring’s Volcano Manor peut sortir, il ne peut pas être éliminé aussi rapidement et doit plutôt être vaincu uniquement par ses compétences.