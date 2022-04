L’une des applications IPTV les plus connues pourrait disparaître

in

Autre application IPTV qui tombe en panne : CucoTV a été supprimée de GitHub à la demande de Sky.

CucoTV est l’une des applications IPTV le plus populaire de sa catégorie. Cependant, le service est confronté à l’une des périodes les plus difficiles de son histoire.

Comme révélé dans TorrentFreak, CucoTV a été supprimé avec son référentiel GitHub à la demande du géant Cielalléguant que la plateforme hébergeait illégalement du contenu.

Actuellement, le référentiel GitHub du projet n’est plus accessible, et vous pouvez lire que le référentiel a été supprimé pour violation de la loi sur le droit d’auteur de l’ère numérique ou DMCA, pour son acronyme en anglais.

Au revoir à CucoTV : le dépôt du projet a été supprimé de GitHub

CucoTV était devenu l’option préférée de milliers de personnes pour consommer du contenu sans avoir à payer d’abonnement à Netflix, HBO, Sky ou l’une des plateformes disponibles aujourd’hui. Quelque chose avec lequel, bien sûr, ces types d’entreprises n’étaient pas d’accord.

A été Ciel celui en charge de demander la suppression de l’application de GitHub, et aujourd’hui le dépôt et la page du projet –également hébergés sur GitHub– ne sont plus accessibles.

Autrefois, Ciel Il a déjà tenté de ruiner le travail des développeurs de CucoTV, bien que dans ce cas GitHub ait décidé d’ignorer les demandes de l’entreprise.

Cette fois, c’était différent. La demande de Sky indique que CucoTV a a diffusé des séries appartenant à Sky TV UK telles que Gomorrah sans avoir les droits de distribution et d’exploitation nécessaires.

Pourtant, Il n’est plus possible de télécharger CucoTV de son dépôt officiel. Les personnes qui ont déjà téléchargé l’application sur leurs appareils peuvent probablement continuer à l’utiliser sans trop de problèmes. Cependant, ceux qui ont l’intention d’installer l’application doivent savoir que les sources de distribution existantes actuellement ne sont plus officiellesavec les risques que cela peut comporter.

