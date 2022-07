L’un des titres Xbox PDG de Microsoft Gaming Phil Spencer s’attend le plus à jouer est God Of War Ragnarok sur PlayStation

Comme il l’a déclaré publiquement sur Twitter, le PDG de Xbox, Phil Spencer, attend avec impatience la sortie de God of War Ragnarok pour pouvoir complètement céder à son gameplay. En théorie, c’est typique car beaucoup de gens anticipent un Sony Playstation superproduction.

Cependant, ils ne contrôlent pas le grand rival de l’éditeur de jeux. Mais Phil a clairement indiqué à maintes reprises qu’il valorisait la production de jeux vidéo par-dessus tout. Par conséquent, j’imagine qu’il a reçu gratuitement une PS5 rare des Japonais plutôt que d’en acheter une.

Depuis 2009, Capcom a connu une croissance constante. Cela signifie qu’au fil des ans, chaque nouvelle année s’est avérée plus fructueuse que la précédente. En effet, le début de la nouvelle année fiscale n’a pas été formidable : les ventes et les bénéfices ont diminué d’environ 50 % par rapport à la période de l’année précédente.

Mais les hauts dirigeants de Capcom ne sont pas en panique. Tout se passe comme prévu, selon eux. Comme Resident Evil 8: Village est sorti l’année dernière, mais il n’y a pas eu de sorties notables cette année.

Ils se concrétiseront cependant sans doute d’ici la fin de l’année (remake RE4, par exemple, ainsi que Village DLC). Par conséquent, il est prévu que cet exercice marquera la onzième année consécutive d’augmentation.

Kokoro Clover Season 1, un jeu de plateforme 2D sur le thème de l’anime, sera lancé sur Switch le 4 août de cette année, selon l’éditeur de jeux Phoenix. Les joueurs partiront pour une grande aventure dans l’univers de la robotique et des transformations.

Ils seront suivis de cartes, de danses et de plus de 20 boss à combattre. Le jeu sera également accessible via Steam en même temps. La passion de Phil Spencer pour les jeux vidéo transcende la Xbox, bien sûr.

Malheureusement, il a démontré qu’il est tout aussi vulnérable au battage médiatique God of War: Ragnarok que tout autre passionné de jeux vidéo.