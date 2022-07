L’un des sentiers de randonnée les plus dangereux au monde se trouve au Royaume-Uni

Les routards à la recherche de sensations fortes s’aventurent souvent dans des endroits lointains pour s’enfoncer dans des sentiers escarpés, hauts et dangereux, comme le mont Everest dans l’Himalaya ou l’Etna en Italie.

Mais – croyez-le ou non – l’un des sentiers de randonnée les plus dangereux au monde est en fait à notre porte, ici même au Royaume-Uni.

Striding Edge est un bord de montagne pointu dans le Lake District qui se connecte au sommet d’Helvellyn, le troisième plus haut sommet du parc national. Et nous le pensons quand nous disons que c’est raide. Regardez la vidéo, si vous osez :

Une personne a écrit : « Beurk ! », tandis qu’une autre a ajouté : « Non… juste non. »

Ailleurs dans la région, d’autres randonneurs ont reconnu les personnes sur la vidéo et ont commenté : « J’étais au sommet en train de vous regarder franchir la crête ce soir-là. Campé juste de l’autre côté.

La piste ne vient pas sans un risque sérieux pour la vie, cependant. En 2021, un homme est mort tragiquement alors que lui et sa femme escaladaient le bord. En 2015, des appels à des mesures de sécurité dans la région ont été lancés après que cinq personnes ont perdu la vie à Helvellyn.

Si vous voulez affronter Striding Edge, vous devez être prêt à grimper et être un grimpeur assez confiant pour l’ascension finale. Vous devez également être équipé de compétences de navigation appropriées (non, pas Google Maps) en cas de nuage et de brouillard.