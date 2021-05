L’un des plus hauts gratte-ciel de Chine oscille sans raison apparente et oblige la zone à être évacuée au milieu de la panique et du mystère

Des milliers de personnes qui courent, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et une panique généralisée. L’un des plus hauts gratte-ciel de Chine a commencé à vaciller et a menacé de tomber sans raison apparente. Il faisait beau, aucun tremblement de terre n’a été détecté et il n’y a pas eu d’incendies ni d’incidents enregistrés. Mais le bâtiment a commencé à trembler et les plus de 15000 personnes à l’intérieur ont dû être évacuées en 90 minutes.

Avec 71 étages et 292 mètres (356 mètres avec l’antenne incluse), le SEG Plaza est l’un des bâtiments les plus hauts de Chine. Achevé en 2000, l’imposant gratte-ciel est l’un des plus représentatifs de Shenzhen et l’un des endroits les plus visités de la ville.

Une frayeur de près de 300 mètres

Vers une heure locale, le mardi 18 mai, l’imposant SEG Plaza a commencé à trembler. Les parties supérieures du bâtiment ont commencé à bouger légèrement d’un côté à l’autre, effrayant les personnes présentes et obligeant les autorités à évacuer toutes les personnes de l’intérieur. Le bâtiment abrite un grand marché technologique à ses étages inférieurs.

Des habitants de Shenzhen auraient fui le SEG Plaza de 73 étages après que le bâtiment eut basculé sur ses fondations. Aucun tremblement de terre enregistré dans la zone https://t.co/OV0g4Luz5O – Austin Ramzy (@austinramzy) 18 mai 2021

« Après avoir vérifié et analysé les données des différentes stations de surveillance des tremblements de terre de la ville, il n’y a pas eu de tremblement de terre à Shenzhen aujourd’hui»Explique une déclaration des autorités. Heureusement, aucun blessé n’a été enregistré et le bâtiment est toujours en place, mais l’événement a poussé des centaines de personnes à fuir le gratte-ciel.

355 米 , 75 层 的 深圳 赛格 大厦 , 今天 竟然 抖 起来 了 …… 吓得 楼里 的 人 都 跑 了 出来 , 有种 强烈 的 911 式 恐慌 感 ……

这 楼 大概 有 20 年 历史 , 真是 堪称 摩天 界 的 豆腐 渣 了

pic.twitter.com/HDYilkOwMB – 新闻 / 真话 (@TuCaoFakeNews) 18 mai 2021

Les experts de Shenzhen expliquent que « aucune anomalie de sécurité trouvée dans la structure principale ni dans l’environnement environnant du bâtiment. »Ils font également remarquer que les composants intérieurs et extérieurs du bâtiment semblaient intacts.

Pour le moment, aucune explication technique n’a été proposée le tremblement du bâtiment. La météo ne semble pas non plus une explication, puisque la vitesse maximale pendant la journée était d’environ 32 km / h, des vents qui sont encore une brise fraîche.

Via | CNN