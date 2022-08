L’un des personnages les plus importants du jeu, Ranni, est interprété par un joueur de l’Elden Ring exceptionnellement qualifié dans une poupée incroyablement réaliste.

Après un fantastique lancement en février, Anneau d’Eldenle jeu le plus populaire de À partir du logiciel, est probablement le favori du jeu de l’année. Le monde ouvert interactif, l’exploration, les combats de boss captivants et la vaste liste de personnages bien connus de ce jeu d’action-aventure ont tous reçu de nombreux éloges. Ranni la sorcière, l’un des personnages les plus célèbres d’Elden Ring, est une figure que les joueurs rencontrent pour la première fois.

Une importante base de fans de Ranni existe dans le monde entier et certains de ses admirateurs créent fréquemment des œuvres d’art en son honneur. Les joueurs d’Elden Ring ont produit plusieurs œuvres d’art qui montrent Ranni la sorcière dans divers contextes. Un passionné a utilisé une feuille d’aluminium pour créer une figurine de Ranni, et d’autres ont cherché à peindre des images croisées de Ranni en tant que rock star ou croisées avec des personnages bien connus tels que Danni DeVito.

Un autre admirateur d’Elden Ring s’est présenté pour démontrer son talent artistique et son amour pour Ranni tout en suivant les traces de ces peintres doués. Celui qui a créé une poupée réaliste de Ranni, la sorcière, qui ressemble au personnage original du jeu devrait être crédité, selon Public-Bell-2493, utilisateur de Reddit.

L’utilisateur a posté plusieurs photos de son travail sous différents angles sur la plate-forme de réseautage social. Dans sa tenue traditionnelle, Ranni peut être assise sur une chaise et regarder étrangement le spectateur. La légendaire mascotte Elden Ring a été recréée sous forme de poupée pendant quatre mois incroyables, selon Public-Bell-2493.

