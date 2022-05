L’un des personnages de films d’horreur les plus effrayants était basé sur un tueur en série réel

Il a été révélé que l’un des personnages les plus effrayants de l’histoire du film d’horreur était basé sur un tueur en série réel.

Le froid des os Le jeu de Gérald est sorti sur Netflix en 2017 et était basé sur le livre du même nom de Stephen King en 1992.

Le film raconte l’histoire de Gerald (joué par Bruce Greenwood) et de sa femme Jessie (Carla Gugino) alors qu’ils partent en escapade romantique pour essayer de rafraîchir leur mariage.

Ils se dirigent vers une maison isolée au bord du lac, mais après qu’un jeu sexuel a mal tourné, Gerald meurt et Jessie se retrouve menottée au lit. Le film se concentre ensuite sur la claustrophobie et la panique que Jessie ressent alors qu’elle commence à réaliser à quel point sa situation est grave.

L’un des éléments les plus effrayants du film est le « Moonlight Man », qui est appelé le « cowboy de l’espace » dans le livre, une figure terrifiante qui se cache à la périphérie de Jessie et qui vient incarner la mort dans son esprit.

Alors que Jesse et les téléspectateurs ne savent pas s’il s’agit simplement d’une hallucination, il s’avère que le personnage est basé sur un tueur en série réel : Ed Gein.

Tout comme l’homme au clair de lune a un sac d’os et de trophées, Gein a exhumé des cadavres d’un cimetière voisin dans un «état hébété».

Il ramènerait les corps chez lui, où il prélèverait la peau et les os de ses victimes pour fabriquer divers objets comme des abat-jour.

Le meurtrier a été la dernière personne à l’avoir vue vivante, et lorsqu’ils ont fouillé sa propriété, ils ont trouvé son cadavre mutilé.

Les crimes de Gein ont également inspiré « Leatherface » de Le Massacre à la tronçonneuseBuffalo Bill de Le silence des agneaux, et Norman Bates de Psycho.

Son histoire a également aidé à développer d’autres projets comme Maison des 1000 cadavres et le personnage du Dr Oliver Thredson de la série télévisée American Horror Story : Asile.

Au lieu d’être enfermé dans une prison normale, Gein a plaidé non coupable pour cause de folie. Il a été jugé mentalement incapable de subir son procès et un juge l’a interné à l’hôpital central d’État pour les aliénés criminels.