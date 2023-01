L’un des mobiles les plus vendus de POCO est sur le point de recevoir MIUI 14

in

La mise à jour de MIUI 14 avec Android 12 est déjà testée sur le POCO X3 NFC avec le numéro de build interne V14.0.0.2.SJGMIXM.

Le POCO X3 NFC recevra MIUI 14 très bientôt avec Android 12

Xiaomi a annoncé, à la fin de l’année dernière, l’arrivée de MIUI 14, la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour Android, confirmant que la grande majorité des mobiles de son catalogue recevraient cette mise à jourBien que certains d’entre eux obtiendraient la version avec Android 13 et d’autres modèles plus anciens la variante basée sur Android 12.

En ce sens, une récente fuite du média spécialisé Xiaomiui vient de révéler que le géant chinois s’emploie à lancer la mise à jour vers MIUI 14 avec Android 12 dans l’un de ses mobiles POCO les plus vendusle POCO X3 NFC.

Selon le support consulté, Xiaomi teste déjà la mise à jour vers MIUI 14 avec Android 12 sur certains POCO X3 NFC avec le numéro de build interne V14.0.0.2.SJGMIXMce qui signifie que cette nouvelle version atteindra très bientôt tous les utilisateurs de smartphones POCO.

Cette nouvelle mise à jour apportera non seulement au POCO X3 NFC toutes les nouveautés de MIUI 14 telles que la disparition de la publicité et des logiciels malveillantsl’arrivée des dossiers intelligents, l’intégration de la reconnaissance de texte dans les photos ou encore le retour du coffre-fort applicatif, mais aussi améliorera l’expérience utilisateur et les performances de l’appareil.

Il faut rappeler que le POCO X3 NFC est sorti sur le marché en 2020 avec MIUI 12 basé sur Android 10a actuellement MIUI 13 basé sur Android 12 et devrait commencer à recevoir MIUI 14 avec Android 12 au cours des prochaines semaines.

Les Xiaomi 11T et POCO F4 sont mis à jour vers MIUI 14 et Android 13

Si vous avez un POCO X3 NFC et vous souhaitez recevoir cette mise à jour dès qu’elle est disponibleVous n’avez qu’à suivre ces étapes simples :

Entrer le Paramètres depuis votre mobile POCO et appuyez sur l’option par téléphone

depuis votre mobile POCO et appuyez sur l’option Cliquez sur la carte Version MIUI

Cliquez sur le bouton avec les trois points verticaux qui se trouve dans la partie supérieure droite

Appuyez sur le bouton mettre à jour les paramètres

Enfin, cochez la case Recevez les mises à jour plus tôt

