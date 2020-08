L’un des meilleurs jeux indépendants de 2019 débarque enfin sur PS4 aujourd’hui

Descenders débarque enfin sur PS4 aujourd’hui, et vous devriez absolument essayer.

Les jeux générés de manière procédurale peuvent être très aléatoires, en particulier lorsque vous les combinez avec des éléments rogue-lite. Et le VTT de descente. Pourtant, le développeur néerlandais RageSquid a en quelque sorte déchiffré ce code et créé quelque chose de vraiment spécial – et maintenant, le fruit de ces travaux est enfin disponible sur PlayStation 4.

Aujourd’hui (25 août), Descendeurs fait ses débuts sur la délicieuse console de Sony, après plus d’un an d’exclusivité de console sur Xbox One. Depuis sa sortie le 9 mai 2019, il est disponible dans le cadre du Game Pass; en tant que titre Play Anywhere, vous pouvez également le tester sur PC.

Pourtant, même les fans inconditionnels du modèle d’abonnement aux jeux de Microsoft ont peut-être négligé Descendeurs. Il a atterri sur la Xbox sans véritable fanfare; le marketing était limité, et sa pochette – qui se reporte à sa version physique PS4 – est glorieusement lo-fi, au niveau d’un jeu Xbox Live Arcade.

Mais les apparences peuvent être trompeuses. Pour 19,99 €, vous obtenez un jeu furieusement addictif, que vous soyez amateur de vélo ou non.

Comme je l’ai expliqué dans mon tour d’horizon des meilleurs jeux (négligés) de 2019, Descendeurs a un talent étrange pour être agréable à la fois dans les courtes rafales et les longs slogs. Tout commence lorsque vous lancez votre expérience personnalisable à l’infini en choisissant l’une des trois équipes suivantes: l’ennemi qui aime les astuces; la cinétique rapide; ou mon spécialiste tout-terrain préféré, Arboreal.

Vous vous déplacez à travers les étapes sélectionnées en choisissant votre chemin sur chaque carte de gauche à droite, en pesant les risques de chaque parcours, les récompenses qui accompagnent la réussite (pistes plus larges, vies supplémentaires, tenues) et le temps lui-même – cela dicte les niveaux de lumière , ce qui signifie que plus vous explorez les cours du chapitre à la recherche de bonus, moins vous aurez de visibilité pour les derniers tours.

Pour 20 €, “ Descenders ” vous donne bien plus que la plupart des autres dans la même gamme de prix

En conséquence, vous façonnez chaque monde généré, et votre cavalier, autour de votre style de jeu préféré. Mais une fois que vous «mourez» cette dernière fois, vous devez recommencer. Et vous le ferez, à plusieurs reprises, car c’est tout à fait saisissant.

Toute en face, Descendeurs est une expérience sans fioritures. Pourtant, les sentiments de vitesse, d’excitation, de chagrin et de satisfaction qu’il procure sont inégalés par la moitié des titres triple-A sortis depuis son arrivée sur Xbox One et PC il y a plus d’un an. Je suis vraiment heureux qu’un nouveau public ait l’occasion de le découvrir; la foule de Switch recevra également sa version plus tard cette année (date de sortie en attente).

Si vous recherchez quelque chose de différent, bon marché, addictif et exaltant, 20 € vous en rapporteront plus que votre argent Descendeurs. Et si vous avez manqué, mais que vous avez Game Pass? Faites-le installer maintenant. Vous ne le regretterez pas.

