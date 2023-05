L’un des meilleurs jeux de stratégie pour Android est gratuit pour un temps limité

Livre League of legends Le guide de l'invocateur - Blanc

Grâce à ce guide non officiel, League of Legends n'aura plus de secrets pour vous ! Apprenez à choisir votre rôle et votre champion pour aider au mieux votre équipe, dotez-vous du meilleur équipement possible et développez la stratégie qui vous conduira, vous et votre équipe, vers la victoire. League of Legends est un jeu vidéo dans lequel les joueurs incarnent des invocateurs s'affrontant en équipe par le biais de personnages invoqués, appelés champions. Le but du jeu ? Enfoncer progressivement les défenses de l'équipe adverse pour pénétrer sa base et en détruire le nexus. Avec plus de 120 champions disponibles, 4 modes de jeu différents, 5 rôles et 18 niveaux à passer, ce jeu stratégique est composé d'un univers incroyablement foisonnant, mais d'une complexité parfois déroutante !