L’un des meilleurs jeux de stratégie du genre "tour de défense" pour Android est gratuit pour un temps limité

Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’obtenir l’un des meilleurs jeux de stratégie avec des graphismes minimalistes pour Android sans débourser un centime. Profitez-en !

Si vous faites partie de ceux qui naviguent habituellement sur le Google Play Store à la recherche de jeux payants gratuits pour une durée limitéevous avez de la chance car aujourd’hui nous sommes ici pour vous dire comment vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux de stratégie de type « tower defense » pour Android entièrement gratuit.

Voici Data Defense, un jeu qui a déjà été téléchargé plus de 100 000 fois et a une note de 4,2 sur 5 dans l’App Store de Google et cela peut être le vôtre entièrement gratuit, mais seulement pour un temps limité.

Data Defense est gratuit pour une durée limitée

La défense des données est un jeu de stratégie tower defense aux graphismes minimalistes Et ça se passe dans le cyberespace. Dans ce document, vous devrez empêcher certains serveurs informatiques sont infectés par une série de pannes, de virus, de bogues et d’autres types de menaces similaires.

Dû au fait que chaque serveur est différent des autresvous devrez utiliser une stratégie différente pour chacun d’entre eux, installer des programmes de défense dans des endroits stratégiques pour le garder en sécurité dans les plus brefs délais.

La défense des données a plus de 50 cartes et défis différentsqui assurent des heures et des heures de plaisir, et lorsque vous jouez, vous pouvez choisir entre deux modes de jeu : Mode campagne et mode survie.

Typiquement, Data Defense a un prix de 3,89 eurosmais durant les prochaines heures vous pourrez téléchargez-le sans payer un centime. Ce jeu n’a pas de publicités ni d’achats intégrés et est compatible avec tous les appareils Android que vous possédez. une version égale ou supérieure à Android 4.4. De plus, il s’agit d’un jeu hors ligne, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’une connexion Internet pour y jouer.

Google Play Store | Data Defense (Gratuit 3,89 euros)

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂