L’un des meilleurs jeux de la génération est gratuit dès maintenant

Tueur à gages Crédit: I / O interactive

Si vous avez un PC capable de fonctionner Tueur à gages, ouvrez la boutique Epic Games dès maintenant. Si vous envisagez même, à un moment donné, de posséder un PC capable de fonctionner Tueur à gages, accédez à Epic Games Store dès maintenant. Si vous pensez qu’il pourrait, un jour, y avoir un service de streaming cloud qui vous permettrait de jouer à des jeux PC sans puissance de traitement locale, rendez-vous dès maintenant dans Epic Games Store. Voici le truc: j’aime vraiment Tueur à gages.

Tueur à gages est actuellement gratuit sur l’Epic Games Store jusqu’au 3 septembre, et je n’exagère pas vraiment quand je l’appelle l’un des meilleurs jeux de la génération: pour moi, c’est juste là-haut avec Bloodborne. C’est un superbe redémarrage d’une série classique, une combinaison d’assassinats de la haute société, de vêtements pour hommes sur mesure et d’intrigues élaborées à la Rube Goldberg qui dansent librement entre l’absurde et le macabre.

Le jeu s’articule autour d’une série de niveaux à grande échelle et ouverts: un manoir parisien accueillant un défilé de mode, un établissement médical privé dans les montagnes du Japon, une station balnéaire exclusive en Thaïlande. Vous êtes l’agent 47, un assassin fringant, chauve et génétiquement modifié. Vous avez accès à une partie du niveau grâce à l’utilisation de votre combinaison impeccablement adaptée, mais vous pouvez vous déguiser en tout type de personnel de sécurité, de service ou autre pour pouvoir vous glisser dans des zones restreintes, ou vous pouvez déployer à l’ancienne furtif. Tout au long du niveau, de petites histoires vous permettent de mettre en place des événements scriptés pour un chaos maximal.

Le but est de rejouer le niveau encore et encore, en pensant à de nouvelles façons d’éliminer votre cible dans des situations toujours plus baroques ou tout simplement étranges. Par exemple: démarrez un feu d’artifice sur la pelouse, puis regardez vos cibles émerger pour regarder, puis poussez l’une du balcon sur l’autre ci-dessous. Installez une balle de golf qui explose pour éliminer une cible sur les liens, jetez le cœur de transplantation d’une cible en attente à la poubelle et laissez la nature suivre son cours.

Ou, le classique: empoisonner leur boisson, les faire vomir et les noyer dans les toilettes. En cas de doute, ce n’est jamais la mauvaise décision.

C’est un petit jeu de société vivant fascinant, où le jeu tourne autour de la mise en place du plan parfait et de le regarder se dérouler sans accroc ou vous exploser au visage. C’est aussi un commentaire de classe subtil et efficace, où les cibles ultra-riches sont vulnérables parce qu’elles s’entourent d’une aide qu’elles ne peuvent pas être dérangées de reconnaître, où l’incapacité de quelqu’un à voir les serveurs comme des êtres humains les empêche de voir quand on d’entre eux est sur le point de glisser du fil de fibre autour de leur cou. Il s’agit d’infiltrer des mondes destinés uniquement à l’aristocratie, puis de les séparer pièce par pièce angoissante. 47 n’est ni classe ouvrière ni classe supérieure ni vraiment humain. C’est un ange de la mort vengeur envoyé pour rappeler au monde que personne n’est jamais en sécurité.

Alors allez-y et obtenez-le. Quand je parle de Tueur à gages Je parle aussi de Hitman 2, ce qui n’est pas gratuit ici mais est souvent assez bon marché. C’est une raison de plus pour obtenir celui-ci dès maintenant: si vous l’aimez, vous pouvez en obtenir plus, et il y en aura plus lorsque 3 sortira l’année prochaine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂