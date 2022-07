L’un des meilleurs éditeurs de jeux indépendants sur le marché actuel du jeu vidéo est Annapurna Interactive

L’industrie du jeu d’aujourd’hui présente Annapurna Interactive comme l’un des principaux éditeurs de jeux indépendants. Depuis sa création en 2016, l’éditeur a connu un succès considérable, publiant des livres indépendants salués par la critique comme What Remains of Edith Finch et The Artful Escape.

Avec Neon White et le Stray récemment sorti qui ont reçu des critiques positives de la part des fans, 2022 a déjà été une année fructueuse pour Annapurna. Des développements importants pour Edith Finch et Outer Wilds ont été présentés lors de l’émission Annapurna de jeudi.

Lors de sa première publication en avril 2017, What Remains of Edith Finch a reçu des critiques favorables. L’histoire du jeu d’aventure narratif a été reconnue; il a été nominé pour plusieurs prix du jeu de l’année et a remporté d’autres prix, dont celui du meilleur récit aux Game Awards 2017.

La sortie 2019 d’Outer Wilds a été saluée à la fois par les fans et les critiques, remportant de nombreuses nominations et remportant même le British Academy Award du meilleur jeu en 2019. Désormais, les deux titres recevront bientôt une amélioration graphique significative.

What Remains of Edith Finch et Outer Wilds ont tous deux présenté des améliorations de nouvelle génération à l’expo Annapurna Interactive. Outer Wilds recevra une mise à jour à 60 ips le 15 septembre pour Xbox Series X/S et PlayStation 5.

Cela a été confirmé par Annapurna. Pour ceux qui possèdent déjà le Jeu sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour sera gratuite. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été mentionnée lors de l’essai, Mobius Digital, la société derrière Outer Wilds, a rassuré les joueurs qu’une version Switch du jeu est toujours en préparation.

De plus, What Remains of Edith Finch recevra une mise à jour visuelle importante avant Outer Wilds. Avec la prise en charge de la résolution 4K et de 60 images par seconde, Annapurna a introduit une version améliorée pour la Xbox Series X/S et la PS5.

Comme la mise à jour Outer Wilds, la mise à niveau graphique est garantie gratuite pour les propriétaires PS4 et Xbox One du jeu.