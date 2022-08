L’un des mécanismes qui fait son apparition dans Dominaria United est utilisé par Coalition Skyknight

Dominaria, le premier lieu de Magic: The Gathering, est resté crucial pour ses premières intrigues, y compris la saga épique impliquant une intrusion de créatures mutantes de métal et de chair connues sous le nom de Phyrexians, qui ont été repoussées lorsque les différents peuples de Dominaria se sont regroupés en Coalition et ont vaincu Yaugzebul. , l’homme devenu dieu responsable des Phyrexians.

Le prochain ensemble de Dominaria United revient à l’avion et découvre qu’il a de nouveau besoin de héros. Les agents dormants des Phyrexians sont déjà cachés parmi les factions Dominaria en préparation de leur retour.

Il marque le début d’une intrigue qui se développera au cours de trois sets supplémentaires : The Brothers’ War en novembre, Phyrexia : All Will Be One et March of the Machine l’année suivante.

Nous avons récemment examiné les mécanismes de Dominaria United, y compris la réintroduction de Kicker, qui vous permet d’utiliser plus de mana pour renforcer vos capacités, et Domain, qui modifie les effets en fonction du nombre de types de terrains de base que vous contrôlez, ce qui rend multi-couleur ponts rentables.

Les nouveaux mécanismes incluent Enlist, qui vous permet d’augmenter la force d’une créature en touchant une autre qui ne se bat pas et n’est pas affligé par la maladie d’invocation, et Read Ahead, qui vous permet de sauter des chapitres dans des cartes Saga à plusieurs étapes.

Enlist n’est qu’une forme modernisée et abrégée du mot-clé obsolète « banding », qui n’a pas été utilisé depuis des années. je

Dominaria United, qui consiste à ressusciter Magic vintage et contient des cartes de 1994 dans certains boosters de collection, est l’endroit idéal pour faire son retour.

Enlist semble être une mise en œuvre beaucoup plus facile du banding, ce qui était intrigant mais trop compliqué (je me souviens avoir été perplexe sur la façon dont cela fonctionnait dans le jeu vidéo Shandalar).

Enrôler peut être trouvé sur la carte Coalition Skyknight Dominaria United que Wizards of the Coast nous a fourni pour que nous la partagions. Son œuvre montre un humain brandissant une lance sur le dos d’un énorme oiseau ressemblant à un faucon appelé aesthir. C’est une créature blanche 2/2 avec le Vol.