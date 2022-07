L’un des jeux les plus fous de ces dernières années débarquera bientôt sur Android

Totally Accurate Battle Simulator est présenté sur mobile avec la même apparence que sur PC et consoles, bien que ses batailles avec des soldats en chiffon devront attendre un peu.

Avis à tous les fans du jeu mobile, et c’est ça Android est sur le point de recevoir l’un des titres les plus importants que nous verrons arriver en cette année 2022, avec la batailles chaotiques de poupées de chiffon en tant que protagonistes et une armée de joueurs PC et consoles attendant avec impatience son ouverture aux plateformes mobiles.

On parle comment pas de Simulateur de combat totalement précisun simulateur de bataille sorti en avril 2021 pour les ordinateurs Windows et qui a recueilli des avis extrêmement favorables grâce à sa des terrains de jeu gigantesques, des systèmes physiques hilarants et diverses unités de combatchaque étranger et plus drôle.

De plus, pour le plus grand plaisir de beaucoup, il semble que le gameplay de ce titre sera identique sur mobile à ce dont on profite déjà sur PC et consolesou du moins c’est ce que les collègues d’Android Police nous ont dit dans une brève revue dans laquelle ils ont fait écho au prochaine version.

Les batailles hilarantes de Totally Accurate Battle Simulator arriveront très prochainement sur iOS et Android avec ses soldats en chiffons, sa physique hilarante et son optimisation qui nous en feront profiter comme sur PC et consoles.

Si vous ne savez pas très bien ce qu’est Totally Accurate Battle Simulator, sachez que dans le jeu, vous pouvez commander votre armée de soldats à la victoireun peu discret par contre, même si dans ce cas on aura un moteur physique vraiment différentiel, attractif et très très amusantqui s’adaptera sûrement à merveille aux plateformes mobiles.

La seule chose inquiétante est la performance des smartphones sur lesquels le jeu fonctionnera, et c’est les batailles dans ce titre sont soulevées massivementsur un immense champ de bataille et des tonnes d’unités se frappant simultanément, ce qui peut être vraiment délicat pour le matériel des téléphones les moins performants.

Au moins, nous savons que Jeux d’atterrissage Oui XDGames sont au courant, car depuis la maison de développement Ils nous font déjà part de leur intense travail d’optimisation avec un message d’espoir : « fonctionne mieux que prévu sur les appareils mobiles ».

Quant au titre, ils ont également confirmé que « ce sera plus ou moins la même chose que ce que les joueurs connaissent déjà sur PC et console »avec des cartes uniques et les soldats de chiffon déjà classiques avec des membres flexibles entre lesquels vous trouverez des mousquetaires à Zeus lui-même.

Dans le vidéo qu’ils ont publiée en prévision du lancement des performances fluides et aucun problème notable ne peut être noté, avec commandes adaptées aux écrans tactiles et paramètres pour les téléphones mobiles dans l’interface et la mise en page.

Le pire est que le jeu croisé entre les appareils mobiles et les PC/consoles ne sera pas pris en charge, ce qui influencerait trop les batailles, mais Les utilisateurs d’iOS et d’Android pourront jouer ensemble et s’affronter. Quant au prix ce sera un titre prime alors ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché au moins en termes d’achats intégrés, bien que l’on ne sache pas s’il sera lancé en modalité freemium ou à quelles dates précises.

Il va falloir en garder une trace, vous faire savoir quand il sortira enfin et y jouer comme des fous…

