L’un des jeux de société les plus amusants du siècle lance un jeu Android

Kitty Letter, un jeu de mots dans lequel le mode histoire solo et le mode multijoueur sont totalement gratuits.

Ces derniers temps, nous voyons comment les jeux de société les plus populaires arrivent sur nos appareils mobiles Et maintenant, l’un des plus drôles du siècle, le jeu de cartes Exploding Kittens, vient de sortir un jeu Android appelé Lettre de Kitty, un jeu de mots que son propre créateur a défini comme un « Scrabble combiné avec Clash Royale ».

Un jeu de mots pour s’amuser et apprendre l’anglais en passant

En tant que compagnons de The Verge, Matthew Inman, le créateur de la webcomics The Outmeal et du jeu de cartes Exploding Kittens viennent de se lancer un jeu de mots gratuit pour Android appelé Kitty Letter.

Nous vous avons déjà parlé des meilleurs jeux de société à jouer sur Android et maintenant nous vous présentons Kitty Letter, un jeu de mots très amusant mettant en vedette les dessins de la bande dessinée The Outmeal.

La mécanique de ce jeu est très simple, car il suffit de faites glisser les lettres qui apparaissent en bas de l’écran pour former un mot et envoyer ainsi de petites armées de chats contre notre adversaire à essayer de détruire leur base, tandis que votre adversaire essaie de faire de même avec le vôtre.

L’une des forces de ce jeu pour Android est que nous pouvons jouez confortablement d’une seule main, en utilisant uniquement le pouce, ce qui en fait un excellent choix pour passer un bon moment.

Le mode histoire complète et le mode multijoueur sont gratuits par choix de Matthew Inman, car il a lui-même déclaré qu’il n’aime pas les jeux basés sur les pièces de monnaie et les coffres. Ce mode histoire est comme une bande dessinée de The Outmeal, où nous pouvons trouver à partir d’un chapitre dans lequel nous devons gifler une truite pour la décongeler même cerf musical faisant des gémissements sexy pendant un certain temps.

Nous devons indiquer que Kitty Letter est un jeu entièrement en anglais et, par conséquent, nous devrons former des mots dans cette langue, ce qui nous permettra également de passer un bon moment, apprenez la langue de Shakespeare d’une manière simple et divertissante.

