L’un des flux les plus populaires de Twitch produit maintenant de la moutarde artisanale, alors oubliez la collaboration G-Fuel.

Le stéréotype typique du streaming Twitch ne s’est jamais appliqué à Octavian « Kripparian » Morosan. Il n’a pas apprécié les cris répétés de « LET’S GOOOO! » ou le drame rival du lycée. Il ne fera probablement aucune diffusion depuis un bain à remous. Au lieu de cela, le Canadien de 34 ans a développé l’une des plus grandes foules sur Internet grâce à la nuit Foyer streams, avec un petit Path of Exile ajouté, probablement pour le garder sain d’esprit. Son humour sec et ses critiques moins épicées du générateur de nombres aléatoires (RNG) dans jeux de cartes sont appréciés de son public.

Par conséquent, je pense qu’à un certain niveau bizarre, il est logique que Kripp ait choisi d’établir sa gamme de moutarde artisanale plutôt que d’accepter le parrainage de l’une de ces boissons pour joueurs en poudre aux couleurs criardes et hautement caféinées.

Pour le moment, la moutarde Spicy Pretzel de Kripparrian est disponible sur Amazon au prix raisonnable de 19,99 €. Les joueurs de Battlegrounds comprendront naturellement rapidement l’allusion à l’un des jalons les plus difficiles du mode : « Spicy Pretzel Mustard » n’est donné qu’aux joueurs qui terminent une partie à la première place tout en remportant toutes les manches. Sachez que je ne suis pas propriétaire de cet accomplissement, devant me contenter de « Pretzel Mustard », qui ne prend que gagner un jeu sans perdre de tours.

Le texte de présentation du véritable condiment IRL indique ce qui suit: «Des racines de raifort coupées à la main, choisies à la main et pelées à la main sont utilisées pour fabriquer la moutarde épicée au bretzel de Kripparrian. Après avoir été pelé, le raifort est broyé un morceau à la fois. Bien qu’il ne soit pas clair qui est exactement responsable de la production de la moutarde, je pense qu’il est raisonnable de déduire que le grand homme lui-même ne se soucie pas de ces racines.

Le fait que la recette ait déjà été « intronisée au Temple de la renommée de la moutarde à Middleton, Wisconsin » me rassure. Je n’ai aucune idée à quel point c’est impressionnant, mais alors que je suis assis ici et que je relis la description, je me retrouve à avoir faim d’une manière que le chewing-gum Respawn de Razer n’a jamais eu.

Étant donné que Kripp est un végétarien ou végétalien autoproclamé, la sauce est adaptée aux végétaliens. Je vais dépenser un pot maintenant par intérêt pour le journalisme complet et faire rapport dans les commentaires quand il viendra.