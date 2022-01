L’un des films les plus effrayants de 2020 est maintenant sur Netflix

L’un des films les plus effrayants de 2020 est désormais disponible sur Netflix. Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Le synopsis du film effrayant se lit comme suit : « L’ex-petit ami violent de Cecilia simule sa mort et devient invisible pour la traquer et la tourmenter.

« Elle commence à vivre des événements étranges et décide de rechercher la vérité par elle-même. »

L’horreur de science-fiction est tombée sur la plateforme de streaming le 29 janvier et beaucoup la regardent pour la première fois.

J’ai raté ça au cinéma et je me souviens que tout le monde disait à quel point c’était bon. Il vient d’apparaître sur Netflix alors… #Maintenant regarde

Un utilisateur a écrit : « Omgggg j’ai aussi regardé L’homme invisible plus tôt sur Netflix, trop bien. »

« 10/10. Elizabeth Moss, plus brillante que jamais. »

The Invisible Man sur Netflix est excellent, Moss est suprême. D’autant plus terrifiant que les femmes sont tout le temps traitées ainsi (sauf l’invisibilité). L’éclairage au gaz est réel. La violence conjugale est réelle.

Un autre a commenté : « Regarder L’homme invisible encore une fois parce que c’est sur Netflix que Dieu bénisse Leigh Whannell et tout ce qu’il a fait pour le genre de l’horreur. »

Le film a reçu un impressionnant 92% sur Rotten Tomatoes et un 7,1 sur IMDb depuis sa sortie le 28 février 2020.

Eh bien, il semble que 2020 ait été une bonne année pour les films d’horreur – Covid-19 chiller Héberger est sorti cette année-là et a depuis été couronné le film d’horreur le plus effrayant de tous les temps.

Le projet Science of Scare a découvert que c’était le film le plus effrayant après avoir fait une petite étude amusante comparant certains des films les plus ébouriffants de tous les temps.