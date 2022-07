Évidemment, le boss que vous considérez comme le plus difficile du jeu sera probablement un peu différent des autres. Après tout, il n’y a pas deux personnes qui vivent Anneau d’Elden de la même manière.

Mais sur la base du consensus (et des lamentations douloureuses) de la communauté du jeu, la plupart s’accordent à dire que l’un des boss les plus difficiles d’Elden Ring, sinon le plus difficile, est Melania, Blade of Miquela.

Souvent dans ce jeu, plus le boss est proche de la taille humaine, plus c’est difficile car il est plus rapide et a une hitbox plus petite. Melania en est un excellent exemple.

Au début, elle semble être une simple adversaire, n’utilisant que des attaques d’épée de base, mais à mesure que vous l’épuisez, ses attaques deviennent encore plus rapides, plus sophistiquées et à longue portée. C’est mauvais, mais chaque fois qu’elle vous frappe avec succès, elle récupère une partie de sa santé.

Même après avoir épuisé sa barre de santé, elle disparaît simplement, se transformant en Melania, déesse de la pourriture, et inondant toute l’arène de piscines géantes et explosives de pourriture écarlate tout en utilisant sa technique au sabre laser.

La seule bonne chose à propos de ce combat est qu’il est complètement facultatif, et vous n’avez pas à y jouer pour terminer l’histoire du jeu, mais je suis prêt à parier que tous ceux d’entre vous qui ne connaissaient pas déjà Melania essaieraient de combattez-la maintenant, juste pour dire que vous l’avez fait. Alors amusez-vous bien, je pense.

En parlant de le faire en solo, le célèbre joueur d’Alden Ring a récemment vaincu Millennial pour la 1000e fois, et il existe même un mode NPC développé par Garden of Eyes, permettant aux joueurs de personnaliser les héros.

Les demandes sont autorisées. Garden of Eyes est également responsable d’une blague du poisson d’avril qui aurait révélé une nouvelle septième fin inutilisée dans les fichiers de jeu de couleur Alden, une blague qui a choqué quelques personnes dans la communauté.