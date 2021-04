L’un de nos ordinateurs portables bon marché préférés est encore moins cher aujourd’hui

Votre junker d’ordinateur portable met-il un frein à votre productivité? On dirait que vous êtes prêt pour une mise à niveau, et aujourd’hui vous pouvez le faire sans dépenser un bras et une jambe. Exemple concret: ce lien non-produit Acer Aspire 5Remove quadricœur alimenté par Tiger Lake, qui offre des graphiques intégrés Intel Xe et un SSD spacieux de 512 Go, et il est en vente chez Newegg pour un prix alléchant de 570 €, soit 50 € de réduction.

Nous avons donné des notes élevées à la gamme Aspire 5 d’Acer dans le passé. L’automne dernier, j’ai appelé cet Aspire 5 alimenté par Ice Lake «un autre gagnant dans une longue lignée de bêtes de somme à petit budget» qui peuvent «exécuter les tâches informatiques quotidiennes sans perdre de temps», et maintenant, Acer augmente la mise avec le plus récent d’Intel, puces Tiger Lake plus rapides.

Ce modèle mis à jour arrive avec un processeur quadricœur Core i5-1145G7 Tiger Lake, qui devrait parcourir les tâches quotidiennes de bureau tout en analysant facilement les bases de données et en mâchant les encodages vidéo. L’écran Full HD de 15,6 pouces n’est pas un écran tactile, mais il sera toujours agréable pour les yeux pendant que vous explorez des feuilles de calcul Excel, tandis que le GPU Xe intégré d’Intel va graisser les roues pour les créateurs de contenu utilisant Adobe Photoshop ou Premiere . Vous bénéficiez également de la prise en charge du Wi-Fi 6 pour les routeurs sans fil de pointe, d’un port USB-C pour connecter un stockage externe haut débit et de 512 Go de stockage solide pour une médiathèque modeste.

L’Aspire 5 Est-ce que lésiner un peu avec les 8 Go de RAM; c’est suffisant pour les onglets de navigateur multitâches et de spam dans Chrome, mais nous n’aurions pas dit non à 16 Go. Et bien que les ordinateurs portables Aspire 5 aient un look élégant et mince, ils ne sont pas exactement des poids plume, faisant généralement pencher la balance à près de quatre livres. Pourtant, vous aurez du mal à trouver un ordinateur portable axé sur la productivité qui offre autant de puissance pour le prix, et il ne sera pas en vente plus longtemps.

