L’un de ces astronautes de la NASA sera la première femme sur la lune

Depuis que la NASA vise un atterrissage sur la lune en 2024, elle a vanté que cette fois, contrairement au programme Apollo, une femme marcherait sur la surface lunaire.

Maintenant, nous avons une meilleure idée de qui pourrait être cette femme. Le vice-président Mike Pence a terminé son mandat à la tête du Conseil national de l’espace lors de la huitième réunion du conseil, qui s’est tenue aujourd’hui (9 décembre) au Kennedy Space Center en Floride, en présentant 18 astronautes de la NASA qui composent le cœur des équipages d’Artemis – en supposant l’arrivée l’administration dirigée par le président élu Joe Biden s’appuie sur le programme Artemis existant de la NASA. Ce ne sont pas des affectations d’équipage, qui sont rapprochées du vol, mais reflètent la nécessité de commencer la formation pour des tâches spécifiques le plus tôt possible.

« C’est le premier cadre de nos astronautes Artemis », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine avant de demander à Pence de présenter les astronautes sélectionnés. « Je veux être clair qu’il y en aura plus. » Bridenstine a également souligné que ces membres d’équipage assureraient également des vols en orbite terrestre basse ainsi que des vols à destination de la Lune.

Vidéo: Le vice-président Mike Pence annonce les astronautes Artemis de la NASA

Image 1 sur 8 Les astronautes de la NASA Jessica Meir et Christina Koch vus sur la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA) Image 2 sur 8 L’astronaute de la NASA Stephanie Wilson pose pour un portrait officiel de la NASA. (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls) Image 3 sur 8 A lire : J'utilise un trackball tous les jours pour travailler depuis 15 ans: ce sont mes raisons pour ne pas revenir à la souris L’astronaute de la NASA Kayla Barron suit une formation de sortie dans l’espace. (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls) Image 4 sur 8 L’astronaute de la NASA Jessica Watkins répond à une question lors du dévoilement de sa classe d’astronaute. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky) Image 5 sur 8 L’astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli pendant l’entraînement à la sortie dans l’espace. (Crédit d’image: NASA / Josh Valcarcel) Image 6 sur 8 L’astronaute de la NASA Kate Rubins sur la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA) Image 7 sur 8 L’astronaute de la NASA Anne McClain à l’intérieur de la coupole de la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA) Image 8 sur 8 L’astronaute de la NASA Nicole Mann et son coéquipier de test en vol d’équipage Boeing Starliner CST-100 Mike Fincke. (Crédit d’image: 45secondes .fr/Future via Chelsea Gohd)

Neuf des 18 astronautes sélectionnés sont des femmes.

Parmi les astronautes annoncés aujourd’hui figure l’un des cinq membres d’équipage de la NASA vivant et travaillant actuellement en orbite. Kate Rubins a été sélectionné dans la classe d’astronaute de 2009 et est arrivé à la Station spatiale internationale en octobre pour un séjour de six mois. Le vol est son deuxième; elle a également volé en 2016. Au cours de cette mission, Rubins est devenu le premier scientifique à séquencer l’ADN en orbite.

Le cadre d’astronautes Artemis comprend également Christina Koch , qui a été sélectionnée pour s’entraîner en tant qu’astronaute en 2013 et a volé dans l’espace une fois, passant 328 jours dans le deuxième vol le plus long d’un astronaute américain en 2019 et 2020. Pendant son temps en orbite, elle a participé à six sorties dans l’espace, dont trois avec sa collègue Jessica Meir qui étaient les premiers sorties dans l’espace entièrement féminines . Avant de devenir astronaute, elle a effectué un long séjour d’hiver à la station du pôle sud de l’Antarctique.

Meir fait également partie des nouveaux astronautes d’Artemis; elle a été sélectionnée dans la classe d’astronaute 2013 et a effectué un vol spatial, en 2019 et 2020, au cours duquel elle a effectué trois sorties dans l’espace avec Koch. Avant de rejoindre la NASA, Meir était un biologiste ; elle a élevé et entraîné des oies à tête barrée et a plongé dans l’Antarctique, entre autres aventures.

Meir a regardé en arrière sur ces sorties dans l’espace historiques pour avoir une perspective sur ce que devenir la première femme sur la lune signifierait pour elle ou pour un collègue, en comparant cela avec ce qu’elle et Koch ressentaient à propos de leurs sorties dans l’espace.

« Pour nous, ce n’est pas vraiment une réalisation personnelle pour nous, c’est rendre hommage et hommage aux générations de femmes et autres minorités qui ont vraiment été les repousseurs qui ont vraiment brisé ces plafonds de verre pour nous permettre d’être ici aujourd’hui », Dit Meir. « La grande chose pour nous maintenant, c’est que cela semble normal: nous allons tous aller ensemble sur la lune. »

Dans la même classe que Koch et Meir est Anne McClain , qui a passé du temps en orbite avec Koch lors de son premier vol, en 2018 et 2019, au cours duquel elle a effectué deux sorties dans l’espace. Avant de rejoindre la NASA, McClain a servi dans l’armée.

L’astronaute le plus ancien parmi le corps Artemis est Stéphanie Wilson , qui a été sélectionné en 1996 et a effectué trois vols sur des missions de navette spatiale. Depuis sa dernière escapade orbitale, elle a travaillé dans toute l’agence, y compris au sein du bureau des astronautes à Houston et en tant que liaison entre ce bureau et d’autres.

Le cadre d’astronautes Artemis comprend également quatre femmes qui n’ont pas encore volé dans l’espace.

Nicole Mann a rejoint le corps des astronautes en 2013 avec Koch et Meir. Mann s’est concentrée sur le programme d’équipage commercial et s’entraîne actuellement pour son premier vol, qui sera le premier vol en équipage de la capsule Starliner de Boeing vers la Station spatiale internationale, qui doit avoir lieu l’année prochaine. Avant de devenir astronaute, elle était dans le Corps des Marines et a volé en Irak et en Afghanistan.

Kayla Barron est membre de la toute dernière classe d’astronautes; avant de rejoindre la NASA, elle a servi dans la marine. Elle a également effectué des recherches supérieures axées sur les réacteurs nucléaires.

Le camarade de classe de Barron, Jasmin Moghbeli, qui a également été sélectionné pour rejoindre le cadre des astronautes Artemis, a servi dans le Corps des Marines, notamment en Afghanistan et en Californie. Tout au long de son service militaire, elle a piloté principalement des hélicoptères.

La dernière des nouvelles annonces d’Artemis est Jessica Watkins, qui vient également de a terminé sa formation d’astronaute en 2019 . Avant de rejoindre la NASA, elle était géologue spécialisée dans Mars et a travaillé au sein de l’équipe derrière le rover Curiosity de la NASA qui explore la planète rouge depuis 2012. Watkins a également participé à une mission analogique sur Mars à la station de recherche du désert de Mars et à un sous-marin. mission dans le cadre du programme NEEMO (Extreme Environment Mission Operations) de la NASA.

On ne sait toujours pas si ou quand l’une de ces femmes mettra le pied sur la lune. La NASA vise actuellement un atterrissage humain en 2024, bien que l’administration entrante de Biden puisse ralentir ce calendrier ou rediriger entièrement l’agence. Même si le programme Artemis se poursuit tel qu’il a été conçu, la question de savoir si ces astronautes restent en orbite terrestre basse, volent autour de la lune ou enfin marchent dessus reste incertaine, car les annonces d’aujourd’hui ne représentent pas des affectations de vol formelles.

