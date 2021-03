Lumière zodiacale: le phénomène céleste que nous pensons connaître depuis des siècles et dont nous découvrons encore son origine

L’horoscope est peut-être l’une des choses les plus opposées à la science aujourd’hui, mais il y a des siècles, la mythologie en est venue à régner de nombreux aspects de la vie et des coutumes et celui de regarder les étoiles, comme si le ciel nous parlait, peut-être en avons-nous encore (inoffensif ) mysticisme à gauche. En fait, il y a un phénomène quotidien qui a été inventé comme lumière zodiacale et qu’aujourd’hui maintient cette dénomination.

Cette lumière zodiacale a été courante récemment parce que notre cher Junon, qui est toujours actif autour de notre voisinage cosmique, nous a peut-être donné un indice important sur l’origine de ce phénomène visuel. Jusqu’à présent, il était défini comme un halo de lumière, presque triangulaire, causé par la diffusion de la lumière du soleil sur des particules de poussière intergalactiques, mais la sonde a maintenant pointé le doigt accusateur sur une planète spécifique.

Une découverte fortuite, en quelque sorte

La lumière zodiacale est un halo, une lueur plutôt faible et très différente d’une aurore boréale ou d’autres types de tels phénomènes définis. Il s’agit de une bande ou une bande de lumière relativement faible vu avec le ciel nocturne avant l’aube ou juste au début du crépuscule, depuis l’horizon.

La NASA explique que c’est la lumière du soleil réfléchie vers la Terre par un nuage de particules de poussière qui orbite autour du Soleil, et que les astronomes ont longtemps considéré que cette poussière est transportée dans le système solaire par certains groupes d’astéroïdes et / ou de comètes. Mais les travaux de recherche des scientifiques de l’équipe Juno parlent de la contribution de la sonde à la connaissance de la lumière zodiacale, puisque selon les données c’est peut-être Mars qui jette de la poussière dans l’espace interplanétaire.

John Leif Jørgensen, professeur à l’Université technique du Danemark et l’un des auteurs de l’étude, explique que programmé l’une des caméras de Juno pour rapporter les corps célestes apparus dans plusieurs images consécutives et qui n’étaient pas déjà inscrits dans le catalogue des corps célestes connus. Un catalogue très complet qui, compte tenu de tous les regards que nous avons déjà sur l’univers, rend difficile de trouver quelque chose qui n’y ait pas été signé auparavant.

Lumière zodiacale telle qu’elle est apparue le 1er mars 2021 à Skull Valley, Utah. Les Pléiades sont vus près du sommet de la colonne de lumière. Mars est juste en dessous. Image: NASA / JPL-Caltech

Ainsi, l’espoir de trouver un nouveau corps céleste n’était pas très élevé et pour le moment cela n’a pas été le cas, mais pendant le voyage de la Terre à Jupiter la caméra en question a commencé à transmettre des milliers d’images d’objets non identifiés. Une folie un peu déconcertante qu’ils ont commencé à analyser, voyant des stries qui ont ensuite mystérieusement disparu.

Jørgensen le décrit comme «si quelqu’un secouait une nappe poussiéreuse par la fenêtre», alors ils ont même pensé que c’était peut-être une fuite de carburant de Juno elle-même. Mais en se concentrant sur les calculs de la taille et de la vitesse de ces objets, ils ont vu que les grains de poussière s’étaient écrasés sur Juno à environ 16000 kilomètres par heureIls ont donc ébréché des morceaux submillimétriques du vaisseau spatial.

Partant de là, que chacune des particules de débris enregistrait l’impact d’une particule de poussière interplanétaire, ils ont compilé la distribution de la poussière le long du chemin Juno. La dose la plus élevée de poudre: entre la Terre et la ceinture d’astéroïdes, déterminant que le nuage de poussière finit sur Terre parce que sa gravité absorbe toute la poussière qui s’en rapproche.

Compte tenu de cela et du fait que Jupiter agit comme une barrière (bloquant la poussière par un phénomène connu sous le nom de résonance orbitale), les scientifiques considèrent que les particules sont sur une orbite presque circulaire autour du Soleil. Et selon Jørgensen « le seul objet que nous connaissons dans une orbite presque circulaire autour de 2 UA est Mars, donc la pensée naturelle est que Mars est une source de cette poussière. »

Un triangle lumineux qui illumine le ciel nocturne

Nous avons dit que la Terre absorbe toute la poussière dans son voisinage en raison de sa gravité. Cette poussière, dont notre voisin semble responsable, est ce que nous voyons «convertie» en lumière zodiacale, comme l’a également précisé Jørgensen.

Comme nous l’avons dit au début, ce n’est pas que la poussière devienne le halo, mais que ce nuage provoque diffusion de la lumière du soleil. La lumière zodiacale couvre en fait tout le ciel, même si elle n’est perceptible que sur le plan de l’écliptique. En fait, il est responsable de 60% de la lumière naturelle lors d’une nuit sans lune.

Bien que la lumière zodiacale englobe toute l’écliptique, elle est mieux détectée dans des directions proches du Soleil puisque la densité des particules et leur illumination diminuent à mesure que la distance du Soleil augmente. Elle est observable à l’œil nu et nous la verrons normalement comme un triangle lumineux qui, dans des conditions d’observation optimales, est tiré vers l’ouest après le coucher du soleil ou vers l’est juste avant le lever du soleil.

La lumière zodiacale était déjà observée et désignée avant 1500, comme l’a relaté Alexander von Humboldt dans Kosmos (qui, en fait, a ressuscité ce terme du grec pour désigner l’univers). L’astronome Giovanni Domenico Cassini l’a déjà enquêté en 1683, qui le reliait déjà aux particules de poussière autour du Soleil. Ce nom vous est-il familier? C’est possible, puisque la sonde Cassini a été nommée en son honneur.

Et pourquoi l’appellent-ils zodiacal? Bien qu’il ait été compris comme un phénomène pendant des siècles, il n’a rien à voir avec l’astrologie, du moins de manière directe. Le nom zodiacal est dû au fait qu’il s’étend le long du plan de l’écliptique, où se trouvent les constellations du zodiaque (qui ont été baptisées pour des raisons astrologiques).

Il est curieux que ce soit quelque chose que nous avons tant vu (consciemment ou non) et que Junon ait encore dû venir faire la lumière (il fallait faire le jeu de mots) sur la question, même si c’était une découverte fortuite. En fait, même Jørgensen lui-même n’imaginait pas qu’il finirait par présenter un article à ce sujet, déclarant qu’il n’avait jamais pensé qu’il finirait par chercher de la poussière interplanétaire.

Image | Steven Keys