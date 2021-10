L’Umbrella Academy confirme son retour sur Netflix en 2022

Basé sur la série de bandes dessinées créée par Gerard Way, connu pour son travail en tant que chanteur dans le groupe punk-rock « My Chemical Romance », « The Umbrella Academy » a réussi à se démarquer parmi la programmation exclusive de Netflix comme l’un de ses plus hauts série cotée parmi ses abonnés, qui attendent avec impatience l’arrivée de sa troisième saison.

« The Umbrella Academy » a laissé ses fans avec une grande impatience après que la saison deux ait présenté les Hargreeves utilisant le pouvoir de Five pour remonter dans le temps après avoir échoué dans leur mission d’empêcher l’Apocalypse, se voyant séparés tout au long des années 1960.

La série a la participation d’Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min et Colm Feore, recevant au cours de ses deux saisons un grand nombre de critiques favorables avant lui. son intrigue et le développement de ses personnages, devenant la troisième série la plus populaire sur Netflix en 2019.

En novembre 2020, Netflix a confirmé que « The Umbrella Academy » recevra une troisième saison, qui a commencé avec son tournage en février dernier. Après avoir terminé sa production, le service de streaming a enfin présenté de nouvelles nouvelles sur sa fenêtre de lancement.

Selon ScreenRant, un mois seulement après la fin du tournage de « The Umbrella Academy », Netflix a révélé que la nouvelle saison arrivera dans son catalogue en 2022, anticipant que ce nouvel opus aura lieu à l’Oblivion Hotel, du nom de le troisième tome de la série comique sur laquelle il est basé, bien qu’une date précise n’ait pas été fixée.

Cela laisse la possibilité que « The Umbrella Academy » reprenne son histoire au milieu de l’année prochaine, ce qui pourrait laisser une marge parfaite pour ceux qui n’ont pas encore vu la série ou souhaitent se rafraîchir la mémoire, puisque l’histoire des Hargreeves sera repris deux ans après la première de la deuxième saison.