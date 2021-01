Un projet de loi sur la double nationalité soumis au parlement ukrainien demande la limitation des droits des détenteurs de passeport des soi-disant «pays agresseurs» – une étiquette que Kiev utilise pour décrire la Russie.

La loi interdit actuellement aux Ukrainiens d’avoir la citoyenneté d’un autre État, mais ne prévoit aucune sanction pour une telle violation. De nombreuses personnes ont profité de cette échappatoire pour obtenir des passeports étrangers, y compris russes. Rien qu’en 2020, plus de 560000 Ukrainiens ont obtenu la nationalité russe.

Afin de clarifier la situation, le parti au pouvoir du Serviteur du Peuple du Président Volodymyr Zelensky a préparé un projet de loi sur la double nationalité. Selon les députés, cela permettra aux détenteurs de passeports étrangers de s’intégrer dans la vie ukrainienne et de faire partie du processus politique dans le pays, tout en conservant leur allégeance étrangère.

Cependant, tous les passeports étrangers ne seront pas les bienvenus en Ukraine si la loi est adoptée. « Si un citoyen ukrainien a la citoyenneté d’un pays reconnu comme agresseur vis-à-vis de l’Ukraine, ledit citoyen risque une interdiction d’exercer ses droits électoraux », le projet de loi stipule.

Les restrictions concernant le vote, la candidature au parlement ou la candidature à des emplois gouvernementaux resteront en vigueur jusqu’à ce que « agresseur » le statut est retiré du pays par les autorités de Kiev ou le citoyen ukrainien rend le passeport de cet État.

Kiev a marqué la Russie un «Pays agresseur» en 2015, un an après que la Crimée a voté pour la réunification de Moscou et que le conflit dans l’est de l’Ukraine a éclaté. Les autorités ukrainiennes ont reproché à la Russie de soutenir les forces d’autodéfense des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk avec des armes, de l’argent et des effectifs, tout en espionnant le pays et en organisant des cyberattaques.

La Russie a nié à plusieurs reprises les allégations d’ingérence et a souligné qu’elle n’était pas partie au conflit dans l’est de l’Ukraine. Le président Vladimir Poutine et d’autres responsables à Moscou ont soutenu que l’Ukraine restait une nation frère de la Russie malgré le comportement provocateur des politiciens à Kiev.

