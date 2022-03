L’Ukraine fait la guerre aux Russes et à la menace climatique

Photo/Image :

Marina Amaral – Directrice exécutive et rédactrice en chef d’Agência Pública

Au milieu de la violence et de l’hypocrisie que nous vivons, un geste de lucidité est passé presque inaperçu en cette semaine de Carnaval et de guerre. Il émane d’un climatologue russe Oleg Anisimov, chef de la délégation de Moscou auprès du GIEC, qui s’est excusé auprès de sa collègue ukrainienne, Svitlana Krakovska, qui revenait à la réunion du panel sur le climat après que sa délégation ait été forcée de quitter la réunion en raison d’attentats. sur votre pays.

« Tout d’abord, permettez-moi de remercier l’Ukraine et de présenter mes excuses au nom de tous les Russes incapables d’empêcher ce conflit. Tous ceux qui sont au courant de ce qui se passe ne peuvent pas trouver de justification à cette attaque contre l’Ukraine », a déclaré le scientifique à la conférence pour approuver le dernier rapport climatique explosif du GIEC. Bien qu’il s’agisse d’un événement à huis clos, les discours ont été diffusés en direct dimanche avec une traduction en anglais.

Le courage du scientifique russe à critiquer son gouvernement, qui a déjà arrêté des milliers de manifestants pour avoir protesté contre la guerre, a ému ses pairs et a reçu une réponse généreuse du représentant ukrainien. « Le changement climatique d’origine humaine et la guerre en Ukraine ont les mêmes racines : les combustibles fossiles et notre dépendance à leur égard », a déclaré Krakovska. « Nous ne capitulerons pas en Ukraine et nous espérons que le monde ne capitulera pas face au défi de renforcer la résilience climatique », a-t-il exhorté.

Le dialogue russo-ukrainien, qui n’a pas eu lieu à l’ONU, mais entre scientifiques du GIEC, est un encouragement et un avertissement. Il apporte l’espoir d’une entente entre ceux qui sont connus pour être des habitants d’une même planète, tout en exposant l’échec du « peuple marchand », comme le chaman Davi Kopenawa désigne judicieusement les blancs. Si la pandémie n’a pas réussi à nous rendre plus solidaires, si nous sommes incapables d’écouter la science ou les peuples autochtones pour nous détourner de la fin du monde, si nous insistons sur la guerre et revenons à parler d’armes nucléaires, quelle solution avons-nous avoir comme humanité ?

Le temps presse, comme le montre le rapport du GIEC, rendu public lundi dernier, qui fournit des données impressionnantes sur les effets du changement climatique au cours des dix dernières années. « Les preuves scientifiques sont sans équivoque : le changement climatique menace le bien-être humain et la santé planétaire. Tout nouveau retard dans l’action mondiale d’adaptation et d’atténuation manquera une brève fenêtre d’opportunité pour assurer un avenir viable et durable », a conclu le rapport, qui met également en garde contre la déforestation de l’Amazonie et la vulnérabilité des peuples autochtones et d’autres populations.

L’angoisse ne fait qu’augmenter en voyant le président Jair Bolsonaro, en plus de ne pas condamner la guerre, l’utiliser pour avancer sur les territoires et les droits indigènes. La pression pour l’approbation de la PL 191/20, libérant l’exploitation des terres indigènes par l’agro-industrie et l’exploitation minière, aura de grandes et terribles conséquences dans un avenir proche. L’espoir réside dans la résistance, qui est peut-être moins naïve qu’il n’y paraît.

Le moment est venu de dire que nous non plus, les Brésiliens, nous n’allons pas nous rendre.