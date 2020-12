Luke Wilson en sait autant que vous sur Legally Blonde 3

Des acclamations ont éclaté de la La revanche d’une blonde la base de fans plus tôt cette année après qu’il ait été confirmé qu’après 17 ans, la franchise était relancée pour un troisième film, les fans se pliant et se cassant partout pour célébrer après l’annonce que Reese Witherspoon est sur le point de reprendre le rôle d’Elle Woods. Pendant que Witherspoon est à bord pour Légalement blonde 3, une personne qui attend la confirmation de leur retour est Luke Wilson, qui cherche désespérément à travailler à nouveau dans la salle d’audience aux côtés de l’actrice.

« Bien sûr [I’d do it]. Quant à la Légalement Blonde dont nous entendons parler maintenant – je ne sais rien que l’homme habituel de la rue. Et c’est vraiment la vérité. J’ai entendu dire qu’ils l’écrivaient et essayaient de le mettre ensemble, mais ils le gardent assez fermement caché. «

Luke Wilson a joué le partenaire de droit et de vie d’Elle, Emmett Richmond, dans les deux La revanche d’une blonde et Légalement blonde 2, mais on dirait que l’acteur est gardé dans le noir en ce qui concerne le troisième film à venir.

Il a continué à affirmer son désir de travailler à nouveau dans une franchise aussi optimiste, « J’ai adoré travailler avec Reese, et certainement, c’est l’un de ces films où je n’ai jamais eu cela auparavant à un tel point où quand il est sorti, je retourner au Texas et il y aurait de petits escadrons de filles qui montaient à cet âge, par exemple 8 à 12 et 14 ans, et ils auraient toutes ces questions sur Elle. Ils demandaient où elle était et ce qu’elle faisait et était-elle aussi géniale qu’elle en avait l’air. C’est juste un bon sentiment. C’est une chose de faire un film que les gens aiment, c’est une autre chose de faire un film qui marche bien, mais d’en avoir un qui a des jambes à cause de ce que les gens ressentent , c’est une sensation formidable. Faire passer un film à des générations. «

Légalement blonde 3 est actuellement en cours d’écriture par Mindy Kaling et Dan Goor, avec Reese Witherspoon produisant également dans son studio Hello Sunshine avec le producteur original de la franchise Marc Platt. Reese Witherspoon a déjà répondu au retour de La revanche d’une blonde sur les réseaux sociaux, l’actrice étant clairement très enthousiasmée par le projet, ainsi que par l’implication de Kaling et de Goor. « Bonne nouvelle alerte !! Certaines choses sont juste censées être! Je suis tellement excité que @MindyKaling et #DanGoor écrivent Legally Blonde 3! C’est #ElleWoodsApproved! » elle a dit plus tôt cette année de la suite imminente.

Le Legally Blonde original est sorti en 2001 et est depuis devenu un classique culte grâce à une performance centrale au charme contagieux de Reese Witherspoon. Réalisé par Robert Luketic, le film suit Elle après que son petit ami a rompu avec elle pour une fille plus intelligente afin d’aider ses aspirations politiques et ses études à la Harvard Law School. Dans un effort pour lui donner une leçon, Elle est inscrite dans la même école et découvre qu’elle a une affinité pour le droit alors qu’elle surmonte les stéréotypes contre les blondes.

Légalement blonde 3, a récemment reçu une fenêtre de sortie par MGM, le film devant sortir en salles en mai 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de US Weekly.

