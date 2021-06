Luke Hemmings de 5SOS annonce son premier single solo When Facing the Things We Turn Away From

« When Facing the Things We Turn Away From » est le premier projet solo de Luke Hemmings en dehors de 5 Seconds of Summer.

Luke Hemmings a officiellement annoncé que son premier single solo, « When Facing the Things We Turn Away From », sort ce soir.

L’année dernière, le batteur de 5 Second of Summer, Ashton Irwin, a surpris les fans en sortant sa première musique solo en dehors du groupe. En septembre, il a sorti son premier single solo « Skinny Skinny » et a annoncé l’écriture de son premier album solo : « Cela m’apporte la plus grande joie de tout ce que je suis dans un groupe qui me permet de créer librement à l’intérieur et à l’extérieur de celui-ci. Je peux n’attendez pas que vous l’entendiez. »

Maintenant, Luke a révélé qu’il travaillait également sur de la musique solo et que vous pouvez en écouter le premier extrait dès maintenant.

Quelles sont les paroles de Luke Hemmings dans « When Face the Things We Turn Away From » ?

La star de 5SOS, Luke Hemmings, sort son premier single solo ce soir. Photo : @lukehemmings via Instagram

S’adressant à Instagram hier (28 juin), Luke a écrit: « Demain à 21 h HP », à côté d’une série de photos franches de lui en train d’écrire et d’enregistrer de la musique dans un home studio. Luke a également inclus ce qui semble être une couverture unique, avec les mots: « Quand nous faisons face aux choses dont nous nous détournons » écrit dessus. Il a également lancé un site Web solo où les fans peuvent s’inscrire pour recevoir des mises à jour par e-mail.

Si cela n’était pas assez excitant, Luke a également publié une série d’histoires Instagram de lui dans les coulisses du studio et vous pouvez y entendre un clip de « Quand nous faisons face aux choses dont nous nous détournons ». Luke chante : « Tous ces souvenirs n’ont peut-être jamais été les miens / Je sens que les murs se referment Je manque de temps / Je pense que j’ai raté le coup de canon sur la ligne de départ ».

Vous pouvez écouter l’extrait de la chanson dans la vidéo en haut de cette page.

Naturellement, les fans le perdent. Voici quelques-unes des réactions à ce jour.

Luke Hemmings Ashton Irwin

🤝

disparaître pendant des mois

et revenir nous demander notre

adresse e-mail sans aucune information – lara (@mgcscarz) 29 juin 2021

On ne sait pas si « When Facing the Things We Turn Away From » est un single autonome ou une partie d’un album complet. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous enthousiasmé par la musique solo de Luke?

