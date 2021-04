Luke Evans sauterait sur l’occasion de jouer James Bond dans le prochain film 007

La belle et la Bête La star Luke Evans a déclaré qu’il «sauterait» sur l’occasion de succéder à Daniel Craig en tant que James Bond après Pas le temps de mourir. On a récemment demandé à l’acteur s’il envisagerait de se glisser dans le smoking emblématique du célèbre espion, Evans disant que, bien qu’il pense avoir l’expérience cinématographique pour représenter 007, il est toujours bien conscient de la responsabilité qui vient avec le jeu du rôle. .

«Je pense que je me suis très bien fait les dents dans les films que j’ai réalisés et que j’en ai apprécié chaque seconde. C’est un travail phénoménal, une franchise phénoménale, un rôle incroyable. Je dois dire cependant que c’est une tâche ardue pour tout acteur de jouer le rôle après Daniel Craig. Personne ne sait ce qui se passe. C’est un processus très secret et c’est un rôle merveilleux. Je sauterais sur l’occasion, comme le feraient de nombreux acteurs à ma place, alors nous verrons. être un moment de casting passionnant pour la production Bond et je souhaite bonne chance à quiconque l’obtiendra. «

Pendant que Luke Evans est clairement passionné par le fait de jouer le rôle, la productrice de James Bond Barbara Broccoli a clairement indiqué que pour le moment, le rôle appartient toujours à Daniel Craig. « Je dis toujours: vous ne pouvez être amoureux que d’une personne à la fois », a déclaré Broccoli à propos des rumeurs de casting en cours. « Une fois que le film sera sorti, alors un certain temps passera, puis nous devrons passer aux affaires du futur. Mais pour l’instant, nous ne pouvons tout simplement pas penser à autre chose que Daniel. »

Evans, qui devrait jouer dans Pinocchio ainsi qu’un spin-off de La Belle et la Bête, ressemble certainement au rôle de James Bond, l’acteur ayant en effet joué dans plusieurs films d’action au fil des ans, y compris le Rapide et furieux la franchise. Nul doute que, malgré l’insistance de Barbara Broccoli sur le fait qu’ils ne cherchent même pas, Evans figure en bonne place sur la liste d’appels du studio « James Bond ».

Bien que les fans ne puissent naturellement pas s’empêcher de se demander ce qui pourrait résider dans l’avenir de Bond, avec des Bridgerton star Rege-Jean Page et Outlander Sam Heughan étant proposé comme remplaçant potentiel de Bond, Daniel Craig doit encore livrer son chant du cygne avec Pas le temps de mourir. Marquant la cinquième et dernière sortie de Craig comme 007, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant quitté le service actif. Sa retraite est cependant de courte durée lorsqu’il est approché par son ami et officier de la CIA Felix Leiter, qui sollicite l’aide de Bond dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un méchant dont les stratagèmes pourraient entraîner la mort de millions de personnes.

Pas le temps de mourir a fait face à de multiples retards dans la situation mondiale actuelle, beaucoup se demandant si le film existe même ou s’il s’agit en fait d’une sorte de farce très coûteuse. Pas le temps de mourir La sortie est actuellement prévue le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre 2021 aux États-Unis. Assurez-vous simplement d’utiliser un crayon lorsque vous ajoutez ces informations à votre agenda. Cela nous vient avec l’aimable autorisation du Daily Mirror.

